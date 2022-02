MotoGP, Ducati sfida tutti: “Useremo il dispositivo anteriore a Doha”

Nei test invernali di MotoGP il nuovo dispositivo anteriore ideato da Ducati ha fatto discutere. Il d.s. Paolo Ciabatti assicura: "Lo useremo dall'inizio".

Nel precampionato MotoGP 2022 tempi e classifica non hanno fatto molta notizia. Ad attirare l’attenzione ci ha pensato il nuovo “Front Ride Height Adjuster” di Ducati, subito al centro delle polemiche da parte degli altri costruttori. Lo scopo dell’abbassatore anteriore in movimento è lo stesso di quello posteriore che abbiamo visto nella passata stagione, adottato da tutte le marche. Serve ad abbassare il baricentro della moto all’uscita di curva, in modo da ridurre la possibilità di impennata e a sua volta aiutare i motociclisti ad applicare più potenza e ottenere una migliore uscita dall’angolo.

Ducati per la sua strada

I cinque costruttori concorrenti si sono detti contrari all’adozione. L’utilizzo da parte della Ducati dovrebbe spingere gli avversari a dotarsene per lottare alla pari. Di conseguenza sarebbe un aumento dei costi che i team non vorrebbero affrontare. Tra l’altro il nuovo “Front Ride Height Adjuster” è impiegabile solo in determinate curve, su alcuni circuiti più che su altri. Per qualche pilota avversario potrebbe essere un elemento distrazione, i piloti Ducati che lo hanno utilizzato non si lamentano…

A Losail si continuerà a discutere dell’argomento, il direttore tecnico MotoGP Danny Aldrigde valuterà la sua regolarità. Ma su questo punto gli uomini di Borgo Panigale sono certi che non violi nessun regolamento. Il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti ha assicurato a Speedweek che verrà montato e usato sulle moto factory. “Utilizzeremo sicuramente questo dispositivo dall’inizio della stagione a Doha. E probabilmente con tutti i piloti Ducati GP22“.

Intanto in Suzuki ci stanno già pensando, come del resto tutti i costruttori. “Se funziona, dovremo testarlo – ha ammesso Shinichi Sahara –. Sviluppare questo dispositivo richiederà un ulteriore budget . Non so se questo sia il modo giusto per ottenere più velocità sui rettilinei“.

