Superbike, HRC chiude i Test pre-campionato: arrivederci ad Aragon

HRC ha chiuso la due giorni di test Superbike a Jerez con Xavi Vierge e Iker Lecuona. Ultimo test pre-campionato prima del collaudo finale ad Aragon.

Il Team HRC ha tenuto un’altra giornata di test Superbike a Jerez. Approfittando del meteo clemente Iker Lecuona e Xavi Vierge sono ritornati in pista dopo tre giorni dal recente test di Portimao. Per la Casa dell’Ala dorata è l’ultimo di una serie di test pre-stagionali con i piloti ufficiali. L’attenzione si è focalizzata sul set-up della CBR1000RR FIREBLADES.

Martedì il duo HRC ha lavorato sul setting di base, provando alcune regolazioni diverse che riguardavano anche la geometria e l’elettronica della moto. Giovedì si sono concentrati per mettere a punto il set-up della loro moto. Con i dati raccolti in questa preseason gli ingegneri della Honda potranno preparare al meglio la moto in vista dell’appuntamento di Aragon fissato per l’8-10 aprile.

Lecuona e Vierge… arrivederci ad Aragon

A Jerez hanno puntato sui due pomeriggi di sole per scendere in pista. “Abbiamo lavorato su alcune nuove impostazioni e c’è voluto un po’ di tempo per adattarsi alle diverse sensazioni“, ha detto Xavi Vierge. “Ma abbiamo lavorato molto bene con l’elettronica, regolando e mettendo a punto il set-up fino a ritrovare la mia fiducia. Abbiamo completato un paio di buoni long run, con un ritmo migliore rispetto all’ultima volta che siamo stati qui. Ho anche fatto alcune partenze di prova, e anche lì abbiamo fatto un passo avanti“.

Soddisfatto anche Iker Lecuona che si è sentito a proprio agio sin dai primi giri con la CBR1000RR. “Abbiamo lavorato duramente sull’elettronica, sul set-up del freno motore e su molti altri aspetti della moto, cercando di trovare un ritmo costante. Il secondo giorno abbiamo messo tutto insieme e avuto una giornata molto redditizia, completando anche un long run positivo durante il quale mi sono sentito abbastanza bene, il migliore che ho sentito sulla moto finora in realtà. Dobbiamo continuare a lavorare così ma, nel frattempo, me ne vado da qui con un sorriso sul volto“.