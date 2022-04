MotoGP, Ducati compatta: “Ingiusto vietare l’abbassatore”

Nel corso del Gran Premio in Indonesia è arrivata una comunicazione riguardo l’abbassatore anteriore, l’ultima novità di casa Ducati. Un aggiornamento che non è piaciuto agli altri costruttori, che si sono mossi compatti in tal senso, fino ad arrivare al divieto a partire dal 2023. Nel giovedì MotoGP a Termas de Río Hondo c’è stato anche il tempo per commentare questa procedura con alcuni ragazzi in rosso. Forse però sorprende di più il commento di un ex ducatista.

“Allora dovremo sfruttarlo quest’anno!”

Chiaramente i piloti di punta di Borgo Panigale non sono particolarmente lieti di questa notizia. Jack Miller in particolare non ha nascosto la sua contrarietà. “Il divieto è ingiusto, Ducati ha impiegato soldi e tanto tempo per sviluppare questo sistema” ha sottolineato. “Togliendo risorse per altre aree della moto. Ducati poi non è una compagnia così grande come altre. In generale non mi sembra giusto poter scegliere quali regole vuoi e quali non vuoi. Il front ride height device si potrà ancora usare in partenza, non mi sembra una decisione sensata. Così come non credo abbia senso dire ad una squadra cosa può o non può usare. Al momento ce l’abbiamo, dipende da noi quando utilizzarlo oppure no.”

Più diplomatico il duo Pramac, con Johann Zarco che in parte ci scherza su. “Allora dovremo usarlo bene quest’anno per trarne vantaggio!” Sottolineando poi che “Quando Ducati l’ha portato, è stato interessante ed in seguito anche le altre case l’hanno introdotto. Forse l’hanno bandito per limitare quel tipo di sviluppo, ma non credo che una cosa del genere renda la moto più pericolosa. Un peccato per Ducati, ma ci adatteremo e vedremo intanto di sfruttarlo quest’anno.” Jorge Martín, astro nascente MotoGP, rimarca un aspetto in particolare. “Ci abbiamo lavorato per tanto tempo per svilupparlo e dall’anno prossimo non ce l’avremo più. Al momento non lo sto neanche usando, ma il punto è che abbiamo perso davvero tanto tempo.”

Andrea Dovizioso

Può sorprendere, ma forse fino ad un certo punto, il commento di un pilota per lungo tempo in azione coi colori Ducati. Ma ‘Dovi’ spiega così il suo punto di vista riguardo la novità della rossa. Un dispositivo che non gli è mai piaciuto fin dall’inizio. “Ci sono due discorsi da fare: se una cosa viene fatta seguendo il regolamento, allora ci sta. Se la guardo da pilota, è meglio non farlo.” Scendendo poi nel dettaglio. “Ci si abitua, lo stiamo usando tutti, ma bisognerebbe valutare bene tutti i movimenti da fare mentre guidi. La cosa diventa un po’ al limite: devi controllare la moto con le mani mentre fai certi movimenti con le dita. Se potessi scegliere non lo userei.” Ricordando anche che “Appena è uscito sono stato il primo ad usarlo in gara, quand’ero in Ducati. Non ero certo rilassato, ci ho messo un bel po’ di tempo. Certo poi se lo sistemi e vedi che c’è un vantaggio, allora lo usi. Io però mi riferisco all’abbassatore posteriore, l’anteriore ce l’hanno solo loro.”