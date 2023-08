MotoGP, Ducati attack a Silverstone: Bagnaia e Bastianini fissano gli obiettivi

In questo fine settimana torna la MotoGP e, ovviamente, la Ducati è la favorita alla vittoria finale. In particolare con il campione in carica Francesco Bagnaia, che in Inghilterra ha già trionfato nel 2022 e che sogna di ripetersi. È il leader della classifica generale con 35 punti di vantaggio su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi, l’obiettivo è allungare.

In Gran Bretagna il team di Borgo Panigale dovrebbe anche ritrovare un Enea Bastianini finalmente al 100% della condizione fisica. Il trittico Mugello-Sachsenring-Assen gli è servito per riprendere confidenza con la Desmosedici GP23 e con le gare, oltre che per migliorare la forma, dopo l’infortunio che lo ha messo KO per mesi. Adesso dovrebbe essere al top, pronto per ambire alle posizioni migliori in gara.

MotoGP, Bagnaia vuole la seconda vittoria Silverstone

Bagnaia arriva molto carico a questo appuntamento del calendario MotoGP: “È stata una bella pausa estiva. Ho potuto riposarmi, ma anche dedicarmi al mio programma di allenamento e mi sono divertito in pista con la Panigale V4 S insieme agli altri piloti Ducati. Adesso è tempo di ricominciare e ne sono contento. Nella passata stagione a Silverstone ho conquistato una delle mie vittorie più belle in carriera. L’obiettivo sarà quello di partire subito col piede giusto e cercare di portare a casa altri punti importanti per la classifica generale“.

Dal 2023 c’è anche la gara sprint da correre al sabato e Pecco proverà ad aggiudicarsi anche quella. Sa che saranno tutti pronti a dargli battaglia e darà il massimo per uscirne vincitore. Ma è anche consapevole che, mancando ancora tanti gran premi, non deve commettere errori sciocchi.

Bastianini finalmente al top

Molto carico lo è pure Bastianini, che durante la pausa si è preparato per sistemarsi ancora meglio fisicamente e non avere più alcun limite in gara: “Sono felice di tornare in pista. In queste cinque settimane ho sia riposato che lavorato per cercare di essere più pronto possibile per questa seconda parte di stagione. Silverstone è una delle mie piste preferite, l’obiettivo sarà conquistare un buon risultato e soprattutto poter tornare a battagliare per il podio. Non sarà facile, in Inghilterra il meteo è sempre un fattore imprevedibile, ma faremo del nostro meglio“.

Il pilota romagnolo desidera tornare a combattere per le posizioni che più contano. Con il passaggio nel team ufficiale Ducati ambiva al titolo MotoGP nel 2023, però l’infortunio a Portimao gli ha rovinato i piani. Di fatto la sua stagione parte davvero da Silverstone.

Foto: Ducati