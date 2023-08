Si riaccendono i motori in Moto2, ma l’American Racing Team riparte con la formazione a metà. Sean Dylan Kelly infatti, operatosi durante la pausa per sindrome compartimentale, ha avuto qualche piccola complicazione e non è idoneo per competere. Kelly rimarrà quindi fermo per la tappa in Gran Bretagna, 10° appuntamento della stagione 2023.

Ancora in recupero

Durante la lunga pausa estiva c’è chi me ha approfittato per sistemare qualche guaio sul piano fisico. È il caso appunto di Sean Dylan Kelly, che è finito nuovamente sotto i ferri per risolvere il problema della sindrome compartimentale (i dettagli). Una situazione per cui aveva già dovuto ricorrere ad un intervento alla fine dell’anno scorso e ad entrambe le braccia, stavolta s’è trattato “solo” del avambraccio destro. Ma c’è una difficoltà: si è formato del fluido attorno alla ferita, il recupero quindi richiede più tempo del previsto. Ripartenza quindi rimandata per il giovane pilota statunitense, costretto a saltare il GP di Silverstone del prossimo weekend.

Il 2023 di Kelly

Dopo una stagione di “iniziazione“, passando dal MotoAmerica alla Moto2, Sean Dylan Kelly sta vivendo un altro anno complicato nel Motomondiale. Nello scorso campionato infatti a quest’ora aveva già conquistato i suoi primi punti iridati grazie ad un 13° posto a Portimao. Risultato poi incrementato con la P11 arrivata nella mezza gara in Thailandia. Se guardiamo i risultati ottenuti finora, la situazione è più complessa: il miglior piazzamento finora è il 16° posto a Le Mans, Kelly non ha ancora raggiunto la zona punti in questo 2023.

Foto: American Racing Team