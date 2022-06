MotoGP, Dovizioso scagiona Espargarò: l’uso di pitboard e dashboard

Nessun pilota né membro del team Aprilia ha puntato il dito contro Aleix Espargarò dopo l’errore nel GP di Catalunya. Sarebbe irriconoscente verso un atleta che sta segnando l’exploit di un costruttore e di una squadra che hanno vissuto momenti difficili negli anni precedenti. Bisogna evitare che si ripeta per non mandare in fumo altri punti importanti per la classifica MotoGP. A dare una spiegazione di quanto avvenuto è il veterano Andrea Dovizioso, pilota del team Yamaha WithU RNF: “Contrariamente a quanto la gente possa pensare non è così difficile che sia successa una cosa del genere“.

Il pitboard in MotoGP

Di base resta la responsabilità del pilota, che non può permettersi la minima distrazione quando corre a grande velocità ed è in corsa per il titolo mondiale. Il ‘Dovi’ spiega meglio il funzionamento del pitboard: “Devi decidere all’inizio-arrivo quali informazioni guardare, di solito è il distacco (da chi segue, ndr). Soprattutto, non puoi guardarlo ogni giro. Se vedi che mancano quattro giri, allora lo ricordi e lo calcoli. Di solito funziona così“. Aleix Espargarò non ha fatto in tempo a guardare il pitboard all’inizio del penultimo giro, quindi ha dato un’occhiata alla torre che mostrava L1, da qui la confusione al termine del 23° giro. “Può succedere perché sei stanco e poi forse un po’ confuso in quelle condizioni. Anche se il pilota può sembrare un idiota dall’esterno, in realtà è molto facile sbagliare“.

La dashboard in MotoGP

Qualcuno si è chiesto come mai il numero dei giri di gara non venga proiettato sulla dashboard. Sarebbe il modo più semplice per un pilota della MotoGP, così da avere ogni informazione sotto gli occhi. In realtà sono ben altre le informazioni segnalate sul cruscotto: “Quasi nessuno mostra il numero di giri. Suzuki ce l’ha, ma forse sono gli unici. Non è che puoi mostrare tutto quello che vuoi lì – ha sottolineato Andrea Dovizioso come riporta Speedweek.com -. Quando scegli una cosa, non c’è spazio per altro. Dipende dalla tua priorità e tu decidi quali sono .Di solito quasi tutti scelgono le marce in modo da poter controllare se sei nella marcia giusta quando stai scalando. Se accanto viene visualizzato un altro numero, potrebbe creare confusione. Potresti farlo, ma non è la norma comune“.