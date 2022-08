MotoGP, Dovizioso e le offerte dal paddock: “Tutto è possibile”

Andrea Dovizioso correrà al Red Bull Ring la sua penultima gara in MotoGP, su un circuito dove ha raccolto tre vittorie e due podi, dove nessuno è riuscito a fare meglio di lui. Erano i tempi d’oro in sella alla sua Ducati Desmosedici, la freccia rossa che gli ha permesso di collezionare 14 vittorie e confermarsi per tre volte vicecampione del mondo. Acqua passata, storia scolpita negli annali del motociclismo, adesso è tempo di pensare all’ultimo Gran Premio, alla festa di Misano del 4 settembre. “Ci saranno tanti amici, organizzeremo qualcosa ma non voglio svelare tutto“.

L’addio alla MotoGP

Non perde mai il sorriso Andrea Dovizioso, anche dopo aver fallito quest’ultima missione con la Yamaha M1 e che mette fine alla sua avventura MotoGP. In quasi un anno non è riuscito ad instaurare un buon feeling con questa moto e continuare a provarci sarebbe stato inutile e scoraggiante. “Mi sto preparando per correre al meglio in Austria, una delle mie piste preferite, e poi a Misano, che sarà sicuramente un giorno di grande festa. Quando annunci il ritiro chi tifa o ha fatto il tifo per te avverte nostalgia, inizia a ripensare alle belle lotte. Mi sono reso conto di aver trasmesso tanto e mi fa tanto piacere“.

La decisione di chiudere a stagione in corso è maturata durante la pausa estiva, a quel punto Andrea Dovizioso ha contattato per primo Lin Jarvis, essendo legato contrattualmente alla Yamaha. “Ho preso questa decisione, per nulla facile da gestire, perché percepivo di avere un ottimo rapporto con tutti, a cominciare dallo sponsor. E anche Yamaha è sempre stata molto gentile nei miei confronti, ci siamo detti le cose in faccia senza problemi e sono molto rispettosi“. Non è stato possibile tentare di invertire la situazione: “Quando in squadra c’è il campione in carica e il leader del Mondiale, fare grossi cambiamenti non è facile. Abbiamo deciso di finirla nel posto migliore, a Misano, nella gara di casa“.

Dovizioso tra passato, presente e futuro

Sarà l’inizio di un nuovo capitolo di vita e professionale per il pilota forlivese, che sta progettando qualcosa di importante nel motocross e riprenderà a disputare qualche gara nazionale. “Dal giorno dopo continuerò a lavorare ad un progetto importante, spero di poterne parlare più avanti, ritornerò a fare le gare di cross per qualche anno. Sarà un divertimento, non potrò pretendere nulla da questo sport così difficile, ma l’affronterò in maniera professionale come sempre“.

Ma per Andrea Dovizioso potrebbe trattarsi solo di un arrivederci, perché dal paddock MotoGP sono arrivate diverse offerte. “Al momento non ho nessun programma definitivo. Abituato a giocarmi certe posizioni quest’anno è stato tosto, mentalmente diventa stressante e quindi ho bisogno di un po’ di distacco. Ho già ricevuto alcune offerte e mi fa piacere, non chiudo le porte a nessuno, tutto è possibile“.

Il ricordo più bello di questi 21 anni nel Motomondiale? “L‘anno della vittoria del Mondiale (2004, ndr). Avevo 18 anni, inizi a girare l’Europa, ti senti strafigo, strapotente, non è la vera realtà, ma provi emozioni nuove… Nei tre anni in cui sono arrivato 2° con Ducati sono stati anni spettacolari ma stressanti. Se te la giochi contro Marquez è stressante, la prestazione lì doveva arrivare per forza, però non è stata semplice gestire l’annata“.

Dalla prossima stagione MotoGP il team WithU RNF si legherà al marchio Aprilia per dare il via ad una nuova partnership, con nuovi piloti e prototipi. “Il cambio di marca è sempre abbastanza complicato, anche se la moto sta dimostrando di essere competitiva. I piloti che arriveranno non hanno mai guidato questa moto, certi dettagli si capiranno solo una volta in pista. Aprilia ha fatto un ulteriore step quest’anno, Massimo Rivola e il suo entourage – ha concluso Dovizioso – hanno fatto un grande lavoro“.