MotoGP, Marc Marquez arrivederci al 2023? “E’ più importante la salute”

Marc Marquez ha acceso i riflettori nel paddock MotoGP a Zeltweg. L’attenzione è puntata su di lui, c’era grande attesa per la conferenza stampa, ma nessuno sa ancora quando rientrerà in pista. Ammesso che avvenga nella stagione 2022, perché il campione della Honda non esclude l’ipotesi opposta. Se sarà necessario potrebbe evitare anche di mettersi in sella alla RC213V, massima priorità va data al 2023 e ancora più alle sue condizioni di salute. Non ci saranno altre possibilità di intervenire chirurgicamente, questa è l’ultimo asso nella manica, altrimenti c’è il ritiro.

Dopo la conferenza al Red Bull Ring Marc Marquez viene intervistato da Sky Sport MotoGP, mostra le diverse cicatrici sul braccio destro… “Mi hanno detto che non c’è più spazio per le cicatrici. Preferisco non pensare a questo. Alla fine fa parte della passione per le moto, il rischio c’è… Per questo ho deciso di fare la quarta operazione, sto spingendo e seguendo i consigli dei dottori per provare a fare qualche gara quest’anno. Non so se ci riuscirò, se dovrò attendere aspetto. Voglio ritornare a divertirmi prima ancora di vincere“.

Marc Marquez fuori dal test di Misano

La prossima settimana il fuoriclasse della MotoGP sosterrà un’altra visita medica a Madrid, decisiva la Tac per stabilire se l’omero si è solidificato. “La priorità è l’osso. La prossima settimana sarà la dodicesima (dopo l’operazione, ndr) e l’osso dovrebbe essere già al 100%. Ma non si sa, perché il braccio ha sostenuto quattro interventi, spero che mi daranno l’ok per spingere di più in palestra. Se le sensazioni sono buone puoi cominciare a provare una moto, se provi una moto puoi ritornare in MotoGP“.

Non sarà in pista al test MotoGP di Misano in programma a settembre, ancora incerta la sua presenza ai box. La riabilitazione richiede tempo e pazienza, nessuno ha voglia di rischiare stavolta. “Il mio sogno è rientrare prima che finisca l’anno, ma sono onesto: se devo aspettare un mese in più aspetto. Questa è la mia ultima possibilità, non voglio sbagliare come avvenuto a Jerez, è stato un errore. E’ importante la mia passione, il progetto 2023, ma è più importante la mia salute”.

Nel week-end austriaco sarà ai box Honda per parlare con gli ingegneri, capire le ultime idee, quale strada intraprendere. Marc Marquez invita alla massima collaborazione per uscire dal pantano: niente panico, ma anche niente relax. Con Pol Espargarò e Alex Marquez che dal prossimo anno vestiranno livree diverse potrebbe esserci un calo motivazionale. “Honda è Honda, stanno lavorando tanto. La comunicazione è il punto più importante, le cose che arrivano sono tante. Questo è un momento critico, ci vuole lavoro di squadra e la motivazione“.