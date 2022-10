MotoGP, Dorna introduce un nuovo premio: arriva l’Agostini Fan Award

A partire da venerdì i tifosi potranno votare il miglior sorpasso in MotoGP nella stagione 2022. A Valencia, il pilota con il maggior numero di voti, riceverà il nuovo premio “Agostini Fan Award”. Dorna introduce un’altra novità in classe regina, dopo l’introduzione delle gare sprint dal prossimo anno e il non rinnovo con la Clinica Mobile.

Un nuovo premio per la MotoGP

Nuova anche l’introduzione del cosiddetto “Agostini Fan Awards”. Si tratta di un nuovo premio da assegnare a fine stagione al galà conclusivo del Motomondiale, intitolato alla leggenda del motociclismo Giacomo Agostini, che continua ad essere ai vertici delle statistiche con i suoi 15 titoli mondiali e 122 vittorie in GP. Verrà assegnato al miglior sorpasso dell’anno, prendendo in considerazione l’anno solare, quindi dal GP di Valencia dell’anno precedente alla penultima gara del campionato in corso. In questo modo i fan potranno eleggere il pilota che ha effettuato il sorpasso più sorprendente in occasione del finale di stagione.

Quattro le manovre di sorpasso nominate quest’anno. Quella di Aleix Espargaró al Sachsenring quando ha superato Brad Binder e Jack Miller nell’ultima chicane. Il sorpasso di Fabio Quartararo ai danni di Jack Miller in Austria nella nuova chicane Munzer. La zampata di Enea Bastianini a Pecco Bagnaia con cui ha trionfato al MotorLand di Aragon. Infine la manovra vincente di Pecco Bagnaia a Phillip Island alla curva 4, quando ha superato Marc Marquez e Jorge Martin. I tifosi della MotoGP potranno votare da venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 tramite i canali MotoGP sulle piattaforme Twitter, Instagram o YouTube.

Bagnaia miglior poleman

Nell’ultimo weekend a Valencia la classe MotoGP nominerà anche il nuovo campione del mondo. Pecco Bagnaia ha la vittoria in pugno dopo la vittoria in Malesia, con un vantaggio di 23 punti su Fabio Quartararo. Inoltre gli verrà assegnato anche il BMW M Award come miglior poleman della stagione 2022. Gli verrà consegnata una BMW M3 Competition Touring con motore sei cilindri in linea e tecnologia TwinPower Turbo, capace di erogare una potenza massima di 510 CV e una coppia massima di 650 Nm.

