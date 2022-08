MotoGP, Dorna introduce la Sprint Race: favorevoli e contrari nel paddock

Dorna ha deciso di introdurre la Sprint Race MotoGP sul modello della Superbike. Dopo aver ascoltato i commenti di tifosi, squadre e organizzatori, dal 2023 si correrà una gara con numero di giri e punteggio dimezzati. Un cambio di format per incentivare lo show e reclutare pubblico, ma senza chiedere il parere dei diretti interessati, i piloti.

Dopo i recenti incontri della Grand Prix Commission, è chiaro che il format cambierà per la stagione, ma solo per la classe regina. Il sabato dopo le FP4 e le sessioni di qualifiche, dalla prossima stagione MotoGP si svolgerà una gara sprint su metà della distanza di gara, quindi verranno assegnato metà punteggio. Nella giornata di domani Carmelo Ezpeleta potrebbe dare l’annuncio ufficiale: l’obiettivo è portare più gente in pista al sabato e attirare più spettatori in TV. Le gare sprint del sabato esistono già in Formula 1, nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato British Superbike (BSB). Al momento però non tutti sembrano concordi sulla novità, a cominciare da Fabio Quartararo.

Primi commenti dal paddock MotoGP

Il campione in carica della MotoGP, durante il venerdì di libere a Silverstone, non ha nascosto il suo disappunto. “E’ una scelta stupida. Sarebbe davvero stupido introdurre un altro format in MotoGP perché già 21 gare sono troppe e se ti infortuni ne salti tante. Inserire una gara il sabato prima di una gara è pericoloso, soprattutto perché in weekend come Assen e Mugello la domenica esci stanchissimo“. Non è ancora chiaro come Dorna ha intenzione di strutturare il programma dei week-end, ma sicuramente sta pensando di cancellare un turno di prove libere e forse anche il warm-up domenicale.

A favore della Sprint Race si schierano alcuni manager come Francesco Guidotti, team manager KTM. “Non sono completamente contrario a questo possibile format, va di certo strutturato meglio. Sicuramente ne parleremo, potrebbe servire per dare maggior visibilità al sabato e avere più pubblico“. A favore anche Hervé Poncharal, team principal Tech3 e presidente Irta. “Sarà un weekend emozionante per la MotoGP“. Anche Enea Bastianini si dice pronto al cambio: “Può essere una bella cosa, una gara in più per cercare di fare bene”. Davide Tardozzi, team manager Ducati, appoggia l’idea della Dorna: “Bisogna rimodernarsi“.

Foto di Valter Magatti