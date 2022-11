MotoGP: disastro Honda a Valencia, la fine di un anno orribile

Il GP al Circuit Ricardo Tormo è stato solo l’ultimo capitolo di un 2022 da dimenticare per Honda. Il secondo posto di griglia di Marc Marquez sembrava un piccolo segnale incoraggiante, ma in gara la storia è stata ben diversa. “Sul giro secco non va male, è il ritmo in gara che è un problema” aveva ammesso il #93 in merito, nonostante le FP4 interessanti. Ma dei quattro piloti Honda, solo uno ha preso qualche punto e non è Marc Marquez. Lui e Pol Espargaro sono caduti, idem Alex Marquez che è però ripartito, chiudendo 17° e doppiato. Takaaki Nakagami ha preso due punti col 14° posto, non male per lui visto che tornava dall’infortunio. HRC però non può davvero sorridere.

Honda, terzo disastro in MotoGP

Un’annata senza una sola vittoria per la casa dell’Ala Dorata. Non è nemmeno la prima volta nell’attuale categoria regina, anzi ci sono ben altri due precedenti. Torniamo in primis al 2004, anno delle Honda RC211V affidate ad Alex Barros ed a Nicky Hayden. Una stagione in cui arriva solo qualche piazzamento sul podio: quattro per il pilota brasiliano, due per il collega americano. Una situazione che non si ripete più per molti anni, visto che in seguito arriva sempre almeno una vittoria. Fino al 2020, meglio detto a Jerez: con l’infortunio di Marc Marquez inizia il calo in casa Honda. Alex Marquez, al debutto da campione Moto2, limita i danni con un doppio secondo posto. Nel 2021 il #93, nonostante i problemi al braccio, riesce a prendersi ben tre vittorie. Impresa che non riesce in questo difficile 2022: un 3° posto di Pol Espargaro ed una P2 col campione di Cervera sono gli unici risultati di rilievo dell’intera stagione.

Marquez “tutto o niente”

E pensare che Marc Marquez sembrava in grado di lottare per il podio. Nei primi giri infatti era riuscito a prendere un leggero margine assieme a Rins, Martin e Miller. Una situazione che però non è durata a lungo: al 6° giro l’australiano riesce a passarlo, Marquez non è in grado di rispondere e perde terreno, nonostante i tentativi di rimanere agganciato. “Ieri ho detto che puntavo al podio, ma fin dal via il feeling non era dei migliori” ha dichiarato Marquez, ammettendo problemi tecnici alla sua Honda. “Quando poi ho visto che il podio si allontanava mi sono detto che dovevo provare, tutto o niente.” La rovinosa caduta nel 10° dei 27 giri previsti ha segnato la fine di un anno molto difficile. Martedì inizia già il 2023: tante difficoltà e troppe cadute per i ragazzi Honda, serve cambiare qualcosa per tornare in alto. Marc Marquez non basta più per essere nuovamente vincenti.

Foto: motogp.com