MotoGP, Dani Pedrosa: una dedica speciale per la Honda

Dani Pedrosa ha chiuso il capitolo Motomondiale nel 2018, dopo diciotto stagioni (tredici in MotoGP) sempre e solo con la Honda. L’alfiere di Sabadell ha legato indissolubilmente la sua carriera al marchio dell’Ala dorata conquistando tre titoli iridati nelle classi 124 e 250. Impresa non riuscita ma più volte sfiorata in Top Class, ha dato un prezioso contributo all’evoluzione della RC213V, attestandosi come compagno di box perfetto per campioni del calibro di Casey Stoner e Marc Marquez.

Pedrosa icona Honda e della MotoGP

Con l’arrivo di Alberto Puig al posto di Livio Suppo, complici anche gli infortuni, l’avventura di Dani Pedrosa con Honda e nel Mondiale MotoGP si è conclusa alla fine del 2018. Subito dopo ha firmato un contratto con KTM in veste di collaudatore, ma cuore e mente resteranno legati per sempre alla HRC. Nessun altro pilota nella storia del team giapponese può vantare 13 stagioni consecutive in Master Class, confermandosi tre volte vicecampione, collezionando 31 vittorie e altrettante pole sulla RC213V, per un totale di 112 podi. In occasione dei 40 anni Honda ha voluto ringraziare il suo ex marchio con un video. “Voglio congratularmi con HRC per i suoi 40 anni, con tutto il suo incredibile team di ingegneri, per aver progettato moto così incredibili che hanno fatto la storia. Sono molto felice di aver fatto parte di questa storia insieme a HRC”.

Gli auguri del campione

Da quattro anni tester KTM, esperienza che potrebbe concludersi a breve termine, si è separato dal colosso nipponico solo al termine della sua carriera. “I miei ricordi più belli sono i titoli mondiali e tutte le gare che abbiamo vinto insieme, tutti i miglioramenti che abbiamo apportato alla moto insieme agli ingegneri. Ho imparato molto durante il mio tempo in HRC – ha sottolineato Dani Pedrosa – anche sulla moto, la sua tecnologia, su come vincere“. Esperienza che la Casa di Mattighofen ha sfruttato a suo vantaggio per l’evoluzione della RC16, nei limiti del possibile. Il pilota spagnolo ricorda specialmente “la sua voglia di vincere sempre“. E conclude augurando loro di proseguire sulla stessa scia trionfale: “Vi auguro il meglio e tanti successi“.

Foto: MotoGP.com