Superbike colpi CIV: Luca Bernardi in Aprilia, Alex Delbianco con Yamaha

Luca Bernardi in Aprilia Nuova M2 ed Alessandro Delbianco in Yamaha Keope. Sta prendendo forma in queste ore il Campionato Italiano Superbike 2023. Il pilota da battere ovviamente sarà Michele Pirro pupillo Ducati ma l’anno prossimo ci saranno piloti forti, su moto competitive e l’esito non appare affatto scontato.

Luca Bernardi in Aprilia assieme a Samuele Cavalieri

Aprilia perde un big quale Alex Delbianco ma si aggiudica due ottimi piloti che potenzialmente non faranno sentire troppo la sua mancanza. Luca Bernardi fino ad un anno fa era considerato un astro nascente poi sono seguiti il brutto infortunio in Francia nel Mondiale Supersport e una stagione estremamente difficile nel Mondiale Superbike con Barni. Il pilota sammarinese però non ha certo disimparato ad andare in moto e se è messo nelle condizioni giuste può tornare velocemente ai vertici. Al suo fianco Samuele Cavalieri, altro pilota molto veloce e da tenere d’occhio (leggi qui). Doriano Vietti Ramus, secondo pilota Nuova M2 nel 2022 e fratello di Celestino, non ha ancora definito i suoi programmi e non sa se riuscirà a fare o meno in CIV ed eventualmente con quale team.

Alex Delbianco su Yamaha Keope

Alex Delbianco è stato a lungo indeciso tra Aprilia e Yamaha poi ha scelto di gareggiare con la moto giapponese pensando ad un futuro nel Mondiale. La notizia non è ancora ufficiale, mancano i dettagli, ma è solo una questione di ore. Alex ha già deciso ed il suo 2023 è in blù. Yamaha si sta prendendo dunque i piloti più promettenti a livello italiano ed internazionale, sia nel Mondiale che nel CIV. Alex Delbianco oltre ad essere un autentico talento, tenuto d’occhio anche da alcuni team del WSBK, è molto stimato anche per la sua visione tattica delle gare come aveva dimostrato ad Imola e per il suo carattere. Alex è un pilota simpatico, allegro, molto seguito sui social: un bel personaggio e in questa epoca è un valore aggiunto.

