MotoGP, Dani Pedrosa: “Gli ingegneri mi chiedono di non dire tutto”

Dopo il test privato a Jerez, che ha preceduto l’ultimo sessione preseason a Portimao, Dani Pedrosa ha interrotto le sue uscite in MotoGP. La KTM RC16 adesso è nelle mani di Pol Espargaro, Augusto Fernandez, Jack Miller e Brad Binder, che hanno definito gli ultimi dettagli prima dell’inizio del campionato 2023. In un intervento sull’emittente spagnola Canal 0, il campione di Sabadell parla del suo ruolo di collaudatore, di qualche vicenda del suo illustre passato e del momento difficile dell’ex compagno di box Marc Marquez.

Pedrosa nei panni del collaudatore

Dani Pedrosa ha partecipato al programma ‘Martínez y Hermanos’, condotto da Dani Martínez, dove ha potuto godersi una serata di risate e relax. Ha parlato del suo lavoro di tester per KTM e del modo in cui rilascia i suoi feedback agli altri componenti della squadra. “Non tutto ciò che provi va bene. Ci sono situazioni in cui il pilota arriva molto ansioso, a volte hai fatto dei passi avanti, ma non sempre sono quello che si aspettavano. Gli ingegneri mi chiedono di non dire tutto agli altri piloti e di lasciare che siano loro a provare e decidere“. Dopo la wild card in Austria nel 2021, ritornerà ad assaporare l’adrenalina di un weekend di gara a Jerez, nell’ultima settimana di aprile prima del test Irta.

Un commento su Marc Marquez

Fa un certo effetto vedere Marc Marquez in difficoltà dopo aver dominato in lungo e in largo il Mondiale MotoGP. Dani Pedrosa ha condiviso lo stesso box Honda per sei anni, prima del definitivo addio al marchio e alla carriera di pilota, prima di vestire i nuovi panni del collaudatore per la Casa di Mattighofen. “Lui è forte, ma viene da un infortunio ed è fuori dai giochi da molto tempo. Deve ritrovare fiducia e i suoi rivali stanno prendendo sempre più confidenza, con moto che al momento credo siano migliori della sua. Ha un compito davvero difficile davanti a sé“.

La sfida con Jorge Lorenzo

Dani Pedrosa rivolge il suo sguardo al passato e alle battaglie con Jorge Lorenzo, tra cui quella di Brno nel 2012 in cui a vincere fu l’allora pilota Honda. Sicuramente uno dei ricordi più belli di Daniel: “Ci siamo superati due o tre volte, all’ultima curva siamo entrati in parallelo, nessuno voleva mollare. Siamo arrivati ​​al traguardo insieme, ma ho vinto io“. Tra i due piloti spagnoli è stata una lunga sfida che spesso ha visto trionfare Jorge Lorenzo, vincitore di tre titoli iridati nella classe MotoGP. Non sono mancati i momenti di tensione, ma oggi che entrambi hanno appeso il casco del Motomondiale al chiodo i rapporti sono quasi idilliaci e si ritroveranno nei panni dei commentatori Dazn nella stagione 2023.

