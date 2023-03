Superbike, Andrea Locatelli: “Difficile lottare contro i piloti Ducati”

C’è sicuramente Andrea Locatelli tra i piloti più brillanti dei primi due round del Mondiale Superbike 2023. Ha chiuso tutte le gare in top 5 e occupa la terza posizione in classifica generale con 70 punti, a 5 lunghezze dal compagno di squadra Toprak Razgatlioglu.

Non aveva mai iniziato così bene da quando corre nel massimo campionato delle derivate di serie. Adesso la sua sfida è quella di essere costante, mantenendo questo trend di risultati anche nel resto della stagione. Così facendo, il rinnovo con Yamaha diventerà quasi una formalità. Il team ha massima fiducia in lui e non avrà motivo di non confermarlo se il rendimento continuerà ad essere simile a quello visto finora.

Superbike, Ducati difficile da battere: parla Locatelli

Locatelli ha messo insieme 9 podi nelle 79 gare disputate nel Mondiale Superbike, è ancora alla ricerca della prima vittoria. Spera di avere l’occasione di raggiungere anche questo obiettivo, cosa non semplice considerando il livello elevato della griglia. Un ostacolo importante, oltre al suo compagno Razgatlioglu, è rappresentato anche dalla forte pattuglia Ducati.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon si è così espresso a tal proposito: “Per superare un avversario – ha detto a Speedweek – devi essere vicino e sicuro di non sbagliare. Se hai davanti un pilota Ducati, è più complicato. La R1 va bene in curva, quindi lì cerco di compensare gli svantaggi sfruttando i nostri punti di forza. Tuttavia, compensare gli svantaggi in curva è più difficile che farlo in rettilineo, dove devi solo dare gas“.

Loka spera che Yamaha migliori

Locatelli ha sottolineato quanto sia difficile competere contro la Ducati Panigale V4 R nei duelli, soprattutto se ci sono dei lunghi rettilei che i colleghi ducatisti possono sfruttare. Recentemente, Scott Redding del team BMW Motorrad WorldSBK ha ammesso che Alvaro Bautista è praticamente imbattibile nei duelli.

Loka sa bene di cosa ha bisogno la sua Yamaha R1 e spera che la squadra riesca a intervenire, dove possibile, per metterlo in una condizione migliore: “Abbiamo degli svantaggi in uscita di curva – ribadisce – e in rettilineo. Possiamo compensare con le gomme nuove a inizio gara, ma diventa più complicato negli ultimi giri“.

Vedremo se in futuro la casa di Iwata deciderà di cambiare in maniera più radicale la moto, non limitandosi a delle evoluzioni. Il gap a livello di motore rispetto alla Panigale V4 R è cosa nota e il team Pata Yamaha Prometeon si sta impegnando su altre aree per contrastare Ducati nel Mondiale Superbike.

Foto: Yamaha Racing