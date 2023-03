Che BMW sia ancora lontana da Ducati è sotto gli occhi di tutti. Nonostante sia stata portata in pista la nuova M 1000 RR, ad oggi Scott Redding e gli altri piloti non riescono a lottare per la zona podio. Non è detto che non ci possano riuscire con il passare della stagione, però il lavoro da fare è tanto.

A fine marzo è in programma un test a Barcellona e sarà molto importante per preparare la ripresa del campionato Superbike 2023. Dopo la doppietta Australia-Indonesia, si ripartirà da Assen nel weekend 21-23 aprile. In BMW dovranno cercare di sfruttare al meglio quelle giornate per compiere dei passi avanti e presentarsi più competitivi dal round in Olanda in poi. La moto è nuova e certamente c’è del potenziale da potervi estrarre, va individuata la giusta direzione per lo sviluppo.

Redding e Van der Mark chiedono migliore accelerazione a BMW

Redding dopo il weekend a Mandalika ha ribadito quelle che sono le aree nelle quali è necessario intervenire: “Vorrei che la moto girasse meglio e avesse un po’ più di accelerazione. Seguendo altri piloti, ho notato che in uscita di curva avevano un’accelerazione incredibile“.

L’accelerazione è un aspetto sul quale BMW è chiamata a migliorare, anche Michael van der Mark ha manifestato la stessa esigenza del compagno di squadra. Sicuramente il team, in vista del test di Barcellona, proverà a trovare una soluzione che consenta ai piloti di essere più veloci in uscita di curva.

Superbike, Scott vede Bautista quasi invincibile

Redding è rimasto impressionato soprattutto da un pilota in Indonesia: “Ho guidato dietro Bautista per un po’ – riporta Motorsport-Total.com – e non potevo credere a quello che vedevo. Non potrai mai sconfiggerlo in un duello, non credo che sarà possibile per nessuno quest’anno“.

L’ex rider Ducati è convinto che Alvaro Bautista difficilmente perderà un duello nel Mondiale Superbike 2023, considerando quello che riesce a fare con la sua Panigale V4 R. Adesso, però, deve pensare ai miglioramenti da compiere con BMW per avvicinarsi alla lotta per posizioni migliori di quelle conquistate finora. A Mandalika ha ammesso di essersi trovato meglio alla guida della M 1000 RR e deve ripartire da lì per costruire la sua stagione.

Foto: BMW