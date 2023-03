MotoGP, Test Portimao: preview, orari e diretta del week-end preseason

Sabato 11 e domenica 12 marzo si riaccendono i motori della MotoGP con due giorni di test Irta a Portimao, circuito che rappresenta anche la prima tappa del Motomondiale dal 24 al 26 marzo. A distanza di un mese dal test di Sepang i cinque costruttori porteranno altri aggiornamenti per i prototipi 2023, dopo aver lavorato a ritmo battente in fabbrica. Bisognerà scegliere la specifica di motore da omologare per l’intera stagione e il primo pacchetto aerodinamico (il regolamento ne consente due in un anno).

Ducati parte da favorita

I pronostici danno per favorita ancora una volta la Ducati, protagonista nei test di Valencia e Sepang con Luca Marini. La Desmosedici GP23 ha apportato solo piccoli miglioramenti rispetto all’edizione precedente e che riguardano soprattutto la guidabilità del motore. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini concentreranno l’attenzione sulle due configurazioni aerodinamiche a disposizione e sull’erogazione del gas agendo sulla nuova ECU della Marelli. Saranno otto le Ducati in pista e che potranno sfruttare la supremazia numerica già dalla preseason per raccogliere dati e studiare già il miglior setting per il GP del Portogallo in programma fra due settimane.

Le contendenti al titolo MotoGP

Honda e Yamaha si ritrovano a rincorrere le Rosse, anche se la YZR-M1 ha dimostrato di aver colmato il gap di velocità massima. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli devono risolvere i problemi sul giro secco, in un campionato MotoGP dove le qualifiche avranno doppia importanza, in quanto stabiliranno la griglia di partenza della Sprint Race e della gara domenicale. Marc Marquez si aspetta un decisivo step in avanti dopo aver svolto tre giorni da collaudatore in Malesia: Ken Kawauchi ha messo insieme tutti i dati, ma sarà difficile attendersi miracoli in così poco tempo.

La grande rivale della Ducati potrebbe essere l’Aprilia: i tecnici di Noale hanno svolto un grande lavoro sfruttando i dati in galleria del vento. Le carene a effettuo suolo inaugurate nel 2022 avevano tracciato una nuova strada per le RS-GP di Maverick Vinales e Aleix Espargarò. A Sepang abbiamo ammirato altre piccole novità derivate direttamente dal mondo della F1 e a Portimao ci sarà anche una nuova specifica di motore. Da questa stagione MotoGP Aprilia non beneficerà più delle concessioni, ma potrà contare per la prima volta su quattro prototipi dopo la partnership firmata con RNF.

KTM tenta il colpo di coda

Non ultima in ordine di pronostico la KTM che proverà a farsi spazio tra le big dopo i tanti innesti in squadra. Il ritorno di Pol Espargarò, pilota più veloce del marchio nell’ultimo test, e l’arrivo di Jack Miller potrebbero dare manforte alla causa di Mattighofen. Il nuovo motore, con un diverso ordine di accensione, dovrebbe aiutare la RC16 in percorrenza di curva, rendere più agevoli i sorpassi e consentire di stressare meno la gomma anteriore. Restano alcuni dubbi sul pacchetto aerodinamico da omologare. Le gare sprint impongono ai piloti e ai team a cambiare approccio, setting e strategia. L’asso nella manica per la stagione MotoGP ’23 potrebbe stare proprio qui: vincerà chi saprà sfruttare al meglio questa novità del sabato.

Nessuna diretta TV

Il test Irta di Portimao non sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP né ai possessori del video pass sul sito ufficiale Motogp.com. La pit-lane sarà aperta dalle 10:30 alle 18:30. L’emittente satellitare garantirà diversi interventi nel corso della giornata, ma su Corsedimoto.com potrete trovare aggiornamenti frequenti, una classifica provvisoria dei tempi e il bilancio finale di giornata, con commenti, analisi e interviste. I tanti tifosi del Motomondiale dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter vedere i propri beniamini in diretta televisiva.