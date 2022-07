MotoGP, Dall’Igna teme di perdere il team VR46: “Non si sa mai…”

Nella stagione 2023 vedremo ancora otto Ducati in griglia, quattro Aprilia, quattro Honda, quattro KTM e solo due Yamaha. Con il team RNF di Razlan Razali che ha firmato un nuovo accordo con Noale, la Casa di Iwata si ritroverà in una situazione alquanto insolita e senza precedenti nella sua storia in MotoGP. Un “bug” su cui Caremelo Ezpeleta e Dorna cercheranno di intervenire, pur dovendo rispettare tempi e contratti in corso. Non è un mistero che Lin Jarvis voglia stringere un’alleanza con il team VR46 di Valentino Rossi, legato però all’azienda di Borgo Panigale fino al termine del 2024.

I team satellite in MotoGP

Dal prossimo anno vedremo solo Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sulle Yamaha M1, con il campione francese che non sembra per nulla preoccupato. La sua priorità resta il motore su cui gli ingegneri stanno già focalizzando l’attenzione con l’arrivo di Luca Marmorini. Ma ai vertici di Iwata non è una situazione che fa piacere e proveranno a correre ai ripari, costi quel che costi, in quanto un team cliente è fondamentale per l’evoluzione dei prototipi. La seconda casa motociclistica più grande al mondo non può accettare il nuovo status quo e sembra spiazzata dalla decisione di Razali ufficializzata nel week-end del Mugello. Di contro Ducati continuerà a fare affidamento su otto prototipi MotoGP in pista e anche questo non fa molto piacere a Dorna e a tanti fan della MotoGP.

Yamaha ha messo gli occhi su VR46 e farà di tutto per convincere il team di Valentino Rossi a lasciare Ducati. Il direttore generale Gigi Dall’Igna è consapevole che prima o poi dovrà rinunciare ad almeno un team satellite, anche se intanto dovrà strappare un ulteriore rinnovo con Gresini Racing, legato contrattualmente al marchio emiliano per due anni che dovranno necessariamente diventare tre (fino al 2024). “Al momento abbiamo un contratto con il team VR46 e siamo abbastanza contenti della collaborazione“, ha detto a Speedweek.com. “Riteniamo che VR46 sia abbastanza soddisfatta dei risultati attuali. Ma non si sa mai… Sarà insolito anche per me non vedere in campo un team privato Yamaha nel 2023”.