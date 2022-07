Superbike Donington: Toprak lo sprint vincente con l’effetto Q

Toprak Razgatlioglu domina anche la corsa sprint sfruttando a meraviglia la gomma da qualifica. Jonathan Rea ha fatto lastessa scelta, ma non è bastato per ribaltare l’inerzia di una gara che il turco ha guidato dalla prima staccata, proprio come sabato. Scott Redding, anche lui con gomma ultrasoffice, ha completato il podio con la BMW. Il britannico replica il piazzamento che qui a Donington la marca tedesca aveva ottenuto anche l’anno scorso con Tom Sykes. La Ducati di Alvaro Bautista quarto continua a perdere terreno dai due rivali diretti per il Mondiale.

EFFETTO SCQ

Per la prima volta i top rider Superbike hanno puntato sulla SCQ, la gomma da qualifica “estesa” che Pirelli ha introdotto in questa stagione. Il “range” di questa copertura oscilla fra i tre-quattro giri, fino oltre i dieci della Superpole Race. Le alte temperature di Donington ne hanno reso possibile l’utilizzo, e con risultati entusiasmanti. Toprak ha girato per metà distanza a ritmo da qualifica, tenendo a debita distanza un Jonathan Rea meno abile del turco a sfruttare al limite le gomme ultrasoffici. Zitto zitto, però il Cannibale rosicchia altri tre punticini ad Alvaro Bautista, che ha salvato il quarto posto con uno spettacolare attacco ad Alex Lowes all’ultimo passaggio dalla Foggy Esses. Toprak ha arpionato la pole di gara 2 e adesso è a -48 punti dalla vetta Mondiale.

