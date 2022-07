La MotoGP navigherebbe in acque tranquille secondo Carmelo Ezpeleta, che finora ha puntato il dito solo con il “mezzo vuoto” del Mugello, dove non si è raggiunto il numero di spettatori delle edizioni passate. Ma il “grande vuoto” lasciato da Valentino Rossi è innegabile e per molti versi prevedibile. Non sarà certo l’assenza del Dottore a causare una crisi di pubblico, ma servirà una fase di transizione per dimenticare la popolarità e il carisma del campione di Tavullia. Basti vedere quanto sta facendo nel Fanatec GT WCE, categoria automobilistica fino a pochi mesi fa sconosciuta a molti, ed oggi sulla bocca di tutti i gli appassionati di Motomondiale. A Misano il pubblico era solo per lui e non è mancata qualche lamentela da parte degli altri partecipanti…

Valencia rinnova con la MotoGP

L’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP si è svolta lo scorso novembre al Ricardo Tormo di Valencia, circuito che ha dedicato un murales al nove volte campione iridato. D’altronde l’assenza di Marc Marquez non gioca certo a favore dello spettacolo, sebbene in pista non manchino le emozioni. Ma il pubblico di massa va alla ricerca di una leggenda da “venerare”, di un pilota trascinatore che sappia dare anche un pizzico di sale ad un Mondiale che rischia di essere imprevedibile ma asettico. Il tracciato di Valencia ha rinnovato con Dorna fino al 2026, con una gara confermata per la stagione 2023, dopo la quale dovrebbe iniziare il sistema di rotazione con gli altri appuntamenti iberici (Jerez, Aragon, Catalunya e Portimao).

L’addio di Valentino Rossi

Il ritiro di Valentino Rossi spaventa anche Gonzalo Gobert-Cézanne, direttore del Circuito Ricardo Tormo di Cheste. Nella scorsa edizione, che ha segnato la fine della carriera del pilota pesarese, la vendita dei biglietti ha fatto registrare vendite record arrivando fino al 91% della capienza. Sfiorando i numeri del 2015, quando il Mondiale MotoGP venne deciso all’ultima gara dopo i fatti di Sepang, con il titolo finito nelle mani di Jorge Lorenzo. Difficile fare previsioni per il GP di Valencia 2022 in programma dal 4 al 6 novembre, con il direttore che ammette al giornale spagnolo ‘AS’ di voler dedicare un’iniziativa alla leggenda italiana. “Ci ha dato grandi momenti di gloria. Vorremmo rendergli il nostro tributo, che consisterebbe nel mettere le mani sulla nostra Walk of Fame, riservata ai vincitori della MotoGP al Ricardo Tormo“.

Ad oggi i tifosi hanno acquistato il 15% dei biglietti disponibili, prima di allora il Dottore approderà al Ricardo Tormo nel mese di settembre, dove sarà al volante della sua Audi R8 GT3 nel campionato GT WCE. “Passeremo dall’essere una pista, non dico odiata, ma che a Rossi non piaceva molto, ad essere la sua pista preferita al mondo. Ritorna con il GT World Challenge, quindi presto comprerà una casa nelle vicinanze (ride)”.