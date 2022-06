MotoGP, critiche della Repsol: arriva la risposta del boss Dorna

Repsol, uno degli storici sponsor della MotoGP, ha fatto risuonare un campanello d’allarme sul campionato del mondo. Sorpassi difficili per colpa dell’aerodinamica, salute dei piloti a rischio, mancanza di grandi talenti (come Marc Marquez), regolamenti tecnici a discapito dello show. Alcune stoccate che sono arrivate repentinamente all’attenzione di Carmelo Ezpeleta che, in un evento organizzato dal giornale spagnolo ‘Marca’ ha risposto in maniera semi-indiretta.

Sorpassi in MotoGP

Il CEO di Dorna ha preso in mano le redini della MotoGP in occasione del MARCA Sports Weekend a Malaga. “Sorpassi? Difficile che ce ne siano di più. Non abbiamo mai avuto problemi di sorpasso – ha sottolineato Ezpeleta -. Ci sono due parametri: sicurezza e sostenibilità. Motori più efficienti e sostenibilità economica del campionato. Quante squadre abbiamo avuto e sono scomparse? Ora, i team privati ​​possono correre con costi contenuti“. Nessun problema per l’organizzatore spagnolo che gestisce il Motomondiale, anzi. Dal suo punto di vista il campionato in corso è migliore rispetto al passato. “Il livello del Mondiale di oggi era impensabile negli anni Ottanta. Adesso tutti i piloti sono veloci e alcuni sono straordinari, in passato alcuni non erano così bravi. Quello che è cambiato e che ci sono piloti più competitivi“.

Aerodinamica all’ordine del giorno

Nel comunicato Repsol si parlava anche di piloti alle prese con infortuni e problemi di sindrome compartimentale sempre più comuni. Il boss della MotoGP risponde indirettamente anche su questo punto: “Ci sono altri fattori come la fortuna: dopo una caduta puoi farti male oppure no”. Infine ricorda che sull’aerodinamica c’è una discussione in corso con tutti i costruttori e che dovranno ottenere l’unanimità per l’approvazione: “Stiamo forzando la questione delle ali con i team“.

Il commento di Jorge Lorenzo

Nell’evento tenutosi a Malaga era presente anche Jorge Lorenzo, che promuove in pieno la gestione della Dorna. “Ha fatto un lavoro impressionante, con la sicurezza e la Safety Commission. Sul fronte mediatico la MotoGP è molto più popolare, ci sono telecamere ovunque. Prima erano quattro e ora cento. E con la competitività. Ora vince anche l’Aprilia e la Formula 1 copia alcune cose dalla MotoGP“.