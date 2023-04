MotoGP, Claudio Domenicali: “Bagnaia ha una bella responsabilità”

Il weekend di MotoGP in Argentina non è stato particolarmente favorevole per Francesco Bagnaia, sesto nella Sprint e finito giù in gara. Ha raccolto appena 4 punti ed è secondo in classifica generale, ma la Ducati continua la sua supremazia in campionato e vanta 42 Gran Premi consecutivi con almeno uno dei suoi piloti in prima fila sulla griglia di partenza. Un segno evidente che sul giro secco la velocità della Desmosedici è impressionante, ma anche il ritmo è di altissimo livello. Nelle ultime 28 gare almeno un ducatista presente sul podio, un record che continua ad ampliare gara dopo gara.

Domenicali e gli incidenti di gara in MotoGP

Portimao sembrava preannunciare un nuovo monologo di Francesco Bagnaia, autore di una doppietta. La trasferta di Termas si è invece rivelata una battuta d’arresto, con una caduta nella seconda parte di gara. Non molto bene per il team Ducati factory, che ha visto infortunarsi Enea Bastianini durante la prima Sprint Race all’Algarve. Claudio Domenicali, ad Ducati, era raggiane e contemporaneamente amareggiato dopo il GP del Portogallo. “L’inizio perfetto per Pecco. Un po’ di amarezza per Enea e anche per Jorge Martin, perché entrambi sono stati danneggiati da altri piloti“.

Un chiaro riferimento a Marc Marquez per quanto riguarda il madrileno, ma Claudio Domenicali era propenso anche ad una sanzione per il suo pilota Luca Marini. “Per me questo non è giusto, perché quando un pilota ferisce un altro pilota, dovrebbe avere una penalità. Marc Marquez è stato un disastro. Ha rovinato drammaticamente la gara di Miguel che era l’eroe in casa. Tutti i fan erano qui per lui. Jorge è poi caduto nella foga della rimonta in una gara in cui era molto probabile che fosse sul podio. Bene, dunque, ma non benissimo“.

Bagnaia e il numero 1

In Ducati sanno che Marc Marquez potrebbe essere il vero rivale da battere, anche senza una Honda perfettamente e tecnicamente a posto. La caduta di Bagnaia nel GP d’Argentina è stata una zappa sui piedi, ha perso una buona occasione per fare bottino di punti in assenza del fuoriclasse di Cervera. “Il campionato è lungo, possono succedere tante cose. Questo è solo l’inizio“, ha sottolineato Claudio Domenicali in un’intervista a ‘Marca’. Gli otto piloti di Borgo Panigale sono tutti sullo stesso livello, anche se prima o poi arriverà u momento in cui bisognerà dare priorità ad uno solo di questi, quasi sicuramente sul campione in carica, che resta il punto di riferimento. “Lui ha il numero 1 sulla moto ed è stato molto coraggioso nel decidere di indossare il numero ‘1’, perché è una responsabilità“.

Foto di Valter Magatti