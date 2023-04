Guidare una Royal Enfiled è uno stile di vita e un modo molto particolare di vivere la passione per la moto. Era scontato che i raduni riservati agli appassionati di questo storico marchio avrebbero riscosso successo. Dopo le grandi iniziative dell’anno passato, in particolare One Ride, cioè il raduno Mondiale tenutosi lo scorso settembre, Royal Enfield annuncia per il 2023 un calendario in tre date per un centinaio di raduni su tutto il territorio nazionale. In questo modo verrà celebrata al meglio la filosofia di Pure Motorcycling che accomuna tutti gli “Enfielder”

Le date

Il calendario prevede tre momenti molto speciali durante i quali le concessionarie Royal Enfield sparse su tutto il territorio italiano organizzeranno i loro eventi. Segnatevi queste date:

• 16 Aprile: The Spring Starter Ride

• 11 Giugno: The Summer High Ride

• 17 Settembre: One Ride

I raduni saranno dedicati in esclusiva alla community Royal Enfield, uno dei punti di forza del brand. che diventa protagonista di di tour e uscite motociclistiche, una più coinvolgente dell’altra, da nord a sud, da est a ovest! Il concessionari più vicino è indicati a questo link.

La stessa passione

Queste giornate saranno occasioni importanti non solo per apprezzare e condividere la passione per Royal Enfield. Ma anche per apprezzare la bellezza del viaggio in chiave “slow ride” e dei territori che caratterizzano il nostro Bel Paese. Royal Enfield è da anni coinvolta in importanti azioni di sensibilizzazione volte alla salvaguardia del pianeta per cui il brand si impegna attivamente fornendo ogni giorno supporto concreto al partner Treedom con un obiettivo: #LeaveEveryPlaceBetter.

Una moto, un albero

Tramite la partnership con Treedom, infatti, per ogni moto venduta, Royal Enfield regala un albero ad ogni nuovo cliente. In questo modo si contribuisce a far crescere la Foresta Royal Enfield, nata con l’obiettivo di garantire un futuro alle comunità rurali di diversi Paesi del mondo in difficoltà e allo stesso tempo di abbassare i livelli di CO2 nell’atmosfera.