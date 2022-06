“Aleix Espargaró è inarrestabile.” Il commento di Pecco Bagnaia al parco chiuso rende l’idea del fine settimana del pilota Aprilia finora. Al Montmeló arriva la seconda pole MotoGP per il costruttore di Noale, con annesso record assoluto! Il #63 di casa Ducati chiude in seconda piazza, Fabio Quartararo è 3°, a precedere una seconda fila tutta in rosso. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: Viñales e Nakagami al top

Alex Márquez è al Centro Medico per un brutto incidente ad alta velocità nelle FP4, non lo vediamo quindi in questa sessione. “Ha una piccola concussione ed il polso sinistro gonfio. Ma ci sarà, è un combattente” ha dichiarato Cecchinello a motogp.com. Si inizia con anche Bastianini, Viñales, tutte le KTM, Morbidelli, Bezzecchi… Insomma, svariati nomi interessanti a caccia delle due posizioni utili per la Q2. Non manca il lavoro di gruppo per la casa austriaca, con il duo Tech3 in tandem dietro alla coppia del team factory. A cinque minuti dalla fine comandano Maverick Viñales e Marco Bezzecchi, scatta però l’assalto finale. Arrivano anche le KTM, Bastianini, Takaaki Nakagami… Alla fine il giapponese di LCR arraffa il secondo posto dietro al pilota Aprilia, Bezzecchi e Bastianini sono i primi esclusi.

Q2: Aleix Espargaró non si ferma più

La lista dei 12 protagonisti è completa, comincia la battaglia per la pole position. Con le Aprilia osservate speciali, la ‘tentazione’ di raddoppiare la storica pole in Argentina è molto forte… Ma arrivano anche Quartararo, le Ducati, Rins, ad infiammare la lotta al Montmeló, e non solo per i 60° C in pista. L’intera classifica della Q2 è racchiusa in otto decimi! Aleix Espargaró però è davvero scatenato, sul finale ecco un altro nuovo record assoluto del tracciato. Ci prova Pecco Bagnaia, ma non è sufficiente per soli 31 millesimi. Aprilia in pole per la seconda volta, Ducati in P2, Fabio Quartararo fa di nuovo gli straordinari ed è 3° davanti ad un trio Ducati.

I settori migliori in Q2

