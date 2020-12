MotoGP, cambia la curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya

Previsti lavori per sistemare la curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya. Cambiamenti che verranno completati a gennaio 2021.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya si rifà il trucco per la stagione MotoGP 2021. Nello specifico, cambierà la curva 10 così come l’abbiamo vista fino a questo 2020. Arriva in questo modo una risposta alle tante richieste fatte dai piloti del Motomondiale, che vedranno quindi soddisfatto il loro desiderio di apportare qualche cambiamento.

Si torna diciamo alla sua conformazione originale, seppur con qualche modifica per aumentarne la sicurezza. Novità che verranno completate entro fine gennaio 2021, a cui seguirà un’ispezione FIA e FIM nella prima settimana di febbraio. Tutto pronto per sistemare così quello che viene definito un punto critico del circuito.

Ricordiamo ad esempio nel GP MotoGP di Catalunya 2019 lo ‘strike’ di Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales. O possiamo andare anche all’evento del 2016, quando Andrea Iannone, allora pilota Ducati, ha provocato l’incidente suo e di Lorenzo proprio in quella stessa curva.