MotoGP, Bradl boccia la Honda: “Non perdo tempo su questa moto”

In casa Honda si continua a lavorare sull’evoluzione del prototipo MotoGP in attesa che ritorni la punta di diamante Marc Marquez. Il campione di Cervera potrebbe essere ai box nel week-end austriaco per seguire da vicino cosa stanno combinando gli ingegneri HRC, visto che domenica a Silverstone si è intravista qualche novità. In particolare sulla moto di Taka Nakagami: un nuovo telaio, il nuovo pacchetto aerodinamico, un cupolino e una presa d’aria diversi. Buone le prime impressioni del pilota LCR, ma c’è ancora tanto da fare, altrimenti saranno otto gare di grande sofferenza per Pol Espargarò.

Gara in salita per Pol Espargarò

Per gli annunci ufficiali di mercato dovremo attendere ancora, ma la scuderia di Alberto Puig è alla disperata ricerca di soluzioni per riavvicinarsi alla zona podio. Obiettivo difficile in questa stagione MotoGP 2022, almeno fino a quando la RC213V non saprà garantire più aderenza in curva. Nel GP di Silverstone il minore dei fratelli Espargarò ha chiuso 14° con quasi 14″ di distacco dal vincitore Pecco Bagnaia. Un risultato che suscita l’ironia dell’alfiere Honda al termine della gara: “E’ stato bello, mi sono divertito molto. La mia partenza è stata pessima e al primo giro ho tagliato il traguardo 20° . A poco a poco ho ritrovato il mio ritmo e sono riuscito a risalire in 14esima posizione. Andavo un po’ più veloce di ‘Taka’, ma non riuscivo a prenderlo“.

Problema gomme per Pol

Pol Espargarò ha chiuso la tappa inglese riducendo di 5″ la distanza di gara rispetto allo scorso anno (quando ha concluso 5°), ma non basta per tenere il passo della concorrenza. A Silverstone non ha ricevuto gli aggiornamenti attesi e dal Giappone non arrivano, per il momento, notizie incoraggianti. “È inaccettabile che perdiamo 7 secondi in 17 giri e 1,5 secondi in qualifica su un giro. Dobbiamo gestire meglio perché distrugge la nostra strategia per la gara. Avevo il ritmo per finire tra il 6° e l’8°. Ma cosa posso fare quando passo il traguardo 20° al primo giro? Abbiamo problemi perché non abbiamo lo stesso grip degli altri con gomme identiche – ha sottolineato il futuro pilota KTM –. Non posso lamentarmi delle gomme, quello che dobbiamo fare è migliorare la nostra moto”.

Attenzione puntata sulla MotoGP 2023

Con Pol Espargarò e Alex Marquez che passeranno ad altro costruttore nella prossima stagione MotoGP, Honda deve affidarsi a Taka Nakagami e Stefan Bradl per portare in pista le novità. Il collaudatore tedesco non è al livello dei suoi colleghi, ma lavora nell’ombra per sviluppare la RC213V 2023. Non sarà presente al test Irta di Misano, ma nei week-end il suo lavoro è focalizzato soprattutto sulle novità, restando in stretto contatto con Marc Marquez. “Non spreco la testa e le energie su questa moto. Abbiamo evidenti problemi ad essere veloci con questa . Ora è il momento di concentrarsi sulla moto del 2023. Le prossime gare non sono così importanti quanto trovare le giuste soluzioni per il prossimo anno ed essere competitivi“.

Tutti aspettano il rientro del pluricampione, anche se non c’è ancora una data certa. A fine agosto sosterrà una visita medica che potrebbe essere delucidativa in tal senso e in casa Honda attendono l’esito con una certa apprensione. “Stiamo già scambiando informazioni con Marc, lui è coinvolto nel progetto – ha concluso Stefan Bradl -. Oggi la comunicazione è così facile che non potrebbe essere altrimenti. È chiaro che starà meglio quando tornerà in moto“.