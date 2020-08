MotoGP, boss Yamaha: “Valentino Rossi può vincere il Mondiale”

Valentino Rossi, dopo il podio di Jerez, può ambire al titolo MotoGP? Secondo Lin Jarvis tutto è possibile: "Ma contro Vinales e Quartararo non è facile".

Il podio di Jerez ha cacciato molte nubi dalla testa di Valentino Rossi e dal suo futuro team Petronas SRT. Un podio che dà certezze e buon umore anche in casa Yamaha, dove ci si aspetta un’inversione di tendenza. Lin Jarvis non esclude neppure che il Dottore possa competere per il titolo MotoGP, anche se molto dipenderà dal supporto di Iwata. “Ad essere sincero, sono rimasto sorpreso da come Valentino si è subito adattato la situazione. Sapevo che era molto importante per lui tornare in vetta e ottenere un buon risultato. Questo è stato molto importante per la sua motivazione mentale“.

Valentino Rossi voleva attendere i risultati delle prime gare prima di prendere una decisione per il futuro. I tempi del mercato piloti MotoGP, uniti all’emergenza Covid-19, lo hanno spinto a decidere ancor prima del debutto stagionale. Ma la lunga contrattazione, che deve mettere d’accordo tutti i soggetti coinvolti (sponsor compresi), ha fatto in modo che la firma arrivi a Mondiale in corso. Probabilmente nella sua amata Misano, dove per la prima volta nella storia gli spalti saranno deserti.

Il sogno del decimo mondiale

La prima gara di Jerez ha portato più dubbi che certezze, rischiando quasi di far saltare i nervi. Nell’arco di una settimana la situazione è ribaltata. “Valentino Rossi si è riscoperto. Dopo la gara sul suo volto c’erano entusiasmo e sollievo, dopo 15 mesi senza podio… È stato un momento molto significativo per lui. Penso che adesso abbia molte nuove motivazioni in questa strana stagione MotoGP“. Lin Jarvis non gli preclude neppure la strada verso il titolo mondiale. “Dopo due gare, tutti i migliori piloti possono lottare per il titolo… Questo sport porta con sé eventi inaspettati, è pericoloso. Tutto può succedere. Per Valentino non sarà facile, soprattutto considerando la consistenza di Fabio e Maverick… Valentino ha sicuramente la possibilità di vincere il titolo. Ma sottolineo che non sarà facile contro alcuni di questi giovani e affidabili top performer“.