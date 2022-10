MotoGP, Bezzecchi stacca su Marquez: “Spero sia contento Valentino”

Nella seconda parte del GP della Malesia il destino del campionato MotoGP sembrava nelle mani di Marco Bezzecchi, all’inseguimento di Fabio Quartararo per il terzo gradino del podio. Mentre Pecco Bagnaia cercava di difendersi dagli attacchi di Enea Bastianini e si involava verso il settimo successo stagionale, il campione della Yamaha doveva spingere al limite per evitare che il ‘Bez’ si avvicinasse troppo e potesse soffiargli la top-3. In quel caso il Mondiale sarebbe stato aritmeticamente chiuso con Bagnaia già campione 2022.

Bezzecchi in rimonta a Sepang

Peccato aver commesso un errore alla partenza, altrimenti il podio sarebbe stato alla portata. Partito dalla quarta posizione in griglia ha perso sei posizioni allo spegnimento dei semafori. Niente panico per il pilota del team Mooney VR46 che, dopo il 4° posto nel GP di Sepang, gravita 14° in classifica piloti MotoGP e a Valencia potrebbe persino scalare di una piazza ai danni di Luca Marini a cinque punti di distanza. “Grande gara, un po’ di rammarico per la partenza che è stata l’ultima pecca del weekend – commenta Marco Bezzecchi -. Imparerò a fare anche quella. Però ho fatto una bella rimonta, ho sorpassato gente di un certo spessore. Quando sono arrivato dietro a Fabio ho fatto di tutto per raggiungerlo… Volevo passarlo e basta, non pensavo a nulla, ma lui staccava forte, ho faticato con la gomma anteriore. Basta stargli dietro mezzo giro e vai in difficoltà“.

‘Bez’ a caccia di Quartararo

L’eventuale sorpasso ai danni di Quartararo avrebbe consentito all’amico di Academy, Pecco Bagnaia, di essere già il nuovo campione della MotoGP. Alla fine il sorpasso non c’è stato, ma il ‘rookie of the year’ sta per chiudere una prima stagione in top class di grande spessore. “Fabio era in una situazione migliore per gestire la gara. Quando Enea ha passato Pecco hanno rallentato un po’, lui se ne è accorto, io ero appena arrivato e lui ha iniziato a spingere come un drago. Inoltre io venivo da una rimonta e questo mi ha penalizzato. Mi sarebbe piaciuto sorpassarlo, ma c’è sempre da imparare alle spalle di un campione“. La partenza ha forse condizionato tutta la gara… “Il problema vero non è stato lo scatto, ma l’accelerazione in prima marcia, ho spinnato un po’ sul dritto, perdi quel pelo che resti imbottigliato. Al primo giro non stanno tanto a guardarti negli occhi“.

Sorpasso su Marquez

Al settimo giro si prende anche una piccola rivincita su Marc Marquez. “L’ho passato e sono riuscito ad andare via, invece in Australia non ce l’ho fatta e lui mi ha fregato. Quando sono andato indietro non sono andato nel panico, sapevo che potevo venire su. Quando ho visto Marquez è stato figo, ho fatto una bella staccata“, ha concluso Marco Bezzecchi. “Spero che Valentino sia stato contento“.