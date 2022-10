Trofeo Marco Simoncelli, emozioni e lacrime. In gara nonno e nipotino

Tutti insieme per onorare il Sic. Oltre sessanta appassionati hanno partecipato quest’anno al decimo Trofeo Marco Simoncelli, organizzato dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini. Domenica a Misano si è svolto l’ultimo dei sei appuntamenti in programma. La manifestazione si è aperta con la gara-esibizione dei bimbi categoria Primi Passi. Al via ventuno bambini di età compresa tra i sei e gli otto anni. Hanno poi gareggiato gli Junior, gli Open ed i Gentleman.

Proprio i più grandi hanno regalato le emozioni più forti. Nonno Gian Paolo Giacomoni, dopo avere assistito alla gara di suo nipote tra i Primi Passi, ha indossato casco e tutta per l’ultima gara della sua carriera. Il pilota di Ferrara, a 61 anni, ha deciso di lasciare definitivamente le competizioni. Il campionato era già deciso allora i suoi avversari hanno deciso di rendergli omaggio. Sono sfilati uno ad uno e Gian Paolo Giacomoni è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi. Ha fatto poi il giro d’onore con la bandiera del Sic tra la commozione generale.

Il messaggio è chiaro: il Trofeo Marco Simoncelli è sì una vetrina per i giovani talenti italiani ma è una manifestazione che va oltre. Unisce gli appassionati sotto una stessa bandiera, che abbiano sei o sessant’anni. Alle gare hanno partecipato piloti di tutte le età, animati dalla stessa voglia di correre, divertirsi e ricordare il Sic. Tanti hanno lasciato Misano con gli occhi lucidi dopo avere onorato Marco Simoncelli, un pilota rimasto nel cuore di tutti.

Questi i vincitori del Trofeo: Junior A Michael Colazzo, Junior B Alessandro Lora, Junior C Luca Rizzi, Open A Luca Bandini, Open B Salvatore Poerio, Gentleman Mauro Finelli.

Foto Marzio Bondi

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri