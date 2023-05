MotoGP: Bezzecchi è già da Mondiale? “Dall’Igna mi ha aiutato”

Fantastico Marco Bezzecchi! Sua la vittoria nella gara MotoGP del Gran Premio di Francia 2023. Dopo un po’ di lotta iniziale, ha preso la prima posizione e ha allungato sugli avversari. È arrivato al traguardo con oltre 4 secondi di vantaggio su Jorge Martin e Johann Zarco, saliti con lui sul podio a Le Mans. Adesso nella classifica generale ha 93 punti, 1 in meno rispetto al leader Francesco Bagnaia.

MotoGP Francia, Bezzecchi al settimo cielo

Bezzecchi al termine della gara è intervenuto a Sky Sport MotoGP e ha manifestato tutta la sua felicità per il successo conquistato, il secondo nella categoria dopo quello ottenuto in Argentina: “La moto è la stessa di ieri, ma oggi sono partito meglio. Sono riuscito a essere in una posizione decente nei primi giri, quindi poi la gara è cambiata. Sono contentissimo, abbiamo faticato tanto fino a ieri e oggi mi è venuta bene. Voglio ringraziare Gigi che mi ha dato una mano e anche Valentino da casa, mi ha scritto per aiutarmi a migliorare. La partenza è venuta bene e poi ho avuto buon ritmo“.

A proposito del suo passo, il pilota romagnolo è molto soddisfatto di quanto sia stato veloce: “Il passo è stato veramente buono. Venerdì lo avevo già buono, però oggi è stato anche migliore. Giro dopo giro mi sono sentito sempre meglio con la moto. Ho cercato di spingere fino alla fine ed è andata bene“.

Drop one position, nessuna protesta di Marco

Nessuna lamentela sul drop one position inflitto per aver portato Marc Marquez sull’esterno della pista in una manovra di sorpasso: “Sono entrato un po’ troppo generoso, quindi la penalità ci stava. Quando ho visto che dovevo dare una posizione, ho cercato di restare tranquillo perché sapevo di essere veloce. Ho fatto passare Martin e mi sono detto che dovevo subito risuperarlo perché volevo stare davanti, per fortuna ci sono riuscito“.

Infine spiega più nel dettaglio come Gigi Dall’Igna lo ha supportato: “Lui e i ragazzi della Ducati mi danno un grandissimo aiuto, sono partecipi alle decisioni e al lavoro della squadra. Ieri ho faticato e Gigi ha avuto una parola in più per me che mi è stata molto di aiuto. Abbiamo lavorato assieme fino a stamattina assieme ad altri due uomini Ducati. Li ringrazio col cuore“.

Foto: MotoGP