CIV Superbike, Michele Pirro navigatore solitario, Delbianco fuori

Michele Pirro e Lorenzo Zanetti. Il CIV Superbike ha già una sua fisionomia ben delineata con i due piloti in sella alle Ducati davanti a tutti in classifica generale. Pirro vola anche sul bagnato e dopo le nettissima vittoria conquistata in gara-1 concede il bis anche di domenica. Ora è primo in classifica generale con 84 punti, sette in più di Zanetti. Il pilota bresciano del team Broncos, terzo il sabato, conquista un importante secondo posto di domenica dimostrando, una volta di più, che è lui il principale avversario di Michele Pirro quest’anno.

Primo podio al CIV Superbike per Luca Bernardi su Aprilia Nuova M2 che all’ultimo giro passa Luca Vitali in crisi di gomme. Vitali, su Honda Improve, aveva fatto un’ottima gara, sempre in zona podio, ma nel finale il suo pneumatico posteriore ha avuto un calo. A parte il sorpasso finale di Bernardi su Vitali, la gara non ha regalato emozioni con Pirro che ha subito preso il largo con la Ducati Barni ed ha poi amministrato il vantaggio su Lorenzo Zanetti.

Giornata totalmente da dimenticare per Alessandro Delbianco che dopo il buon secondo posto di gara-1 con la Yamaha Keope è finito fuori già nel primo giro per un high side. Inizio di stagione dunque amarissimo per il pilota romagnolo. Era uno tra i piloti più attesi del CIV Superbike invece è mestamente nono in classifica con già 55 punti di distacco da Pirro. Non va meglio a Samuele Cavalieri, settimo in gara-2 dopo la caduta nella corsa del sabato. Al traguardo solo in undici piloti. Nicola Chiarini non ha gareggiato per problemi di set-up alla Honda Black Sheep. Tra il giovanissimo pilota romagnolo e la squadra non è nato l’amore e sembra che il rapporto sia destinato a concludersi a breve.

Photo Art Evolution – Dario e Paolo