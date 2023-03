La stagione MotoGP non inizia nel modo migliore per il team Mooney VR46. Luca Marini perde l’anteriore in un tentativo di sorpasso e falcia involontariamente anche Enea Bastianini. Marco Bezzecchi è caduto al secondo giro dopo che un avversario l’ha urtato poco prima. Il pilota riccioluto nel debriefing era particolarmente irritato con Aleix Espargaró, troppo aggressivo nelle fasi iniziali della gara sprint.

La caduta di Bezzecchi nella MotoGP Sprint

Sebbene ci siano opinioni contrastanti sulla Sprint Race da parte dei piloti, e non potrebbe essere diversamente all’esordio del nuovo format, il Bez sottolinea una certa pericolosità, ma basterà comportarsi di conseguenza. “La prossima volta so cosa fare“. Ai microfoni di Sky Sport sfoga la sua delusione contro il rivale dell’Aprilia. “In partenza alla curva 3 ha falciato mezza griglia e mi ha fatto scivolare fino al 15esimo posto, altrimenti forse sarebbe andata diversamente. Dopo la rimonta gli sono ritornato dietro e aspettavo la prima staccata per sorpassarlo. Purtroppo c’era un dosso alla penultima curva, ci sono passato sopra e mi si è chiuso il davanti“.

Dichiarazioni rilasciate a caldo dopo quel contatto che ha condizionato la sua prima MotoGP Sprint, costringendolo ad arrivare con zero punti alla gara domenicale di Portimao. A dargli particolarmente fastidio è che quella manovra aggressiva sia arrivata da un pilota, di cui non fa mail il nome, che è solito lamentarsi durante le riunioni in materia di sicurezza. “Ci sono alcuni piloti che piangono in Safety Commission per tanti sorpassi. Piangono come un bambino e poi, nella prima occasione, fanno qualcosa di completamente stupido e rovinano la tua gara”, ha proseguito Bezzecchi. “Ho perso tipo sette posizioni“.

La diatriba con Aleix Espargaró

In passato Aleix Espargaró si era lamentato dello stile di guida aggressivo del pilota VR46, in vero le gare sono così e la ruota gira… “La cosa divertente è che ci sono tre piloti che si lamentano e uno dei tre piloti che si lamenta sempre, e con me l’anno scorso molte volte, oggi fa questo [contatto]”, ha concluso Marco. “Mi piace essere aggressivo e non mi lamento. Alla fine le gare sono così. Mi piace combattere. Quindi domani proverò a combattere, va bene“. L’uscita di Bezzecchi è avvenuta nello stesso giro in cui il compagno di squadra Luca Marini è caduto tirando giù Enea Bastianini. “Mi dispiace molto per Enea e spero che possa riprendersi presto”, ha commentato il fratello di Valentino Rossi. “Nel giro precedente avevo fatto lo stesso tipo di sorpasso, sempre alla curva 5, su Maverick (Vinales): ci ho riprovato e ho perso l’anteriore“.

Foto: MotoGP.com