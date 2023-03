MotoGP, Aleix Espargaró: “Sto zitto, parlerò fra qualche gara”

Aleix Espargaró è arrivato sesto al traguardo nella MotoGP Sprint e nel debriefing non era per niente soddisfatto. L’Aprilia RS-GP23 è sicuramente competitiva, ma non è questo a guastare l’umore del pilota catalano. Piuttosto è il nuovo format inaugurato questo fine settimana a preoccuparlo, con sportellate troppo aggressive che mettono a repentaglio la sicurezza. Inaccettabile se non si prenderanno provvedimenti, per un pilota da sempre in prima linea a tutelare la sicurezza in Safety Commission.

Bisogna essere prudenti nelle valutazioni, era solo la prima gara sprint nella storia della MotoGP e fra qualche settimana sarà sicuramente diverso. Si sono registrati molti contatti, cadute, un altro infortunio abbastanza serio, quello di Enea Bastianini. Dal prossimo turno in Argentina bisognerà tenere in forte considerazione anche il fattore rischio, nel breve e nel lungo termine. “Era la prima gara sprint e penso che alla fine sia stato meglio arrivare sesti e non sbagliare – ha detto Aleix Espargaró -. Nella MotoGP di oggi la posizione di partenza fa la differenza. Le qualifiche sono la chiave di tutto e mi dispiace partire così indietro (12°, ndr)”.

Stato di allerta sulla MotoGP Sprint

Nei dodici giri della MotoGP Sprint ha recuperato svariate posizioni e beneficiato delle varie cadute altrui. Il veterano dell’Aprilia era ad un passo dal podio… “Ho provato anche a sorpassare Marc Marquez, potevo salire sul podio visto che avevo più trazione di lui in uscita dall’ultima curva. Il problema è che in curva 1 sono andato all’esterno, poi Maverick mi ha toccato“. La bagarre è il minimo comune denominatore delle Sprint Race, sarà un bene per il pubblico, ma non per i protagonisti. “Meglio parlarne dopo la prossima gara. Preferisco non dire nulla per ora. Ci sono tante cose che non capisco, come la concorrenza, gli incidenti, chi si è infortunato. Per ora non dico niente, parlerò fra alcune gare. Io sono un pilota, voi siete i giornalisti che giudicate“.

Aleix Espargaró teme che possano esserci altri incidenti e infortuni nei prossimi Gran Premi. In caso di recidiva sarà il momento di alzare la voce, in Safety Commission e in pubblico. “Il mio film preferito è Il Gladiatore, è un film che amo. Ma secondo voi i gladiatori si divertivano? Sono stati due giorni molto tesi, soprattutto tenendo conto di quanto accaduto ieri. Nella Sprint Race non hai un secondo per capire quale sia il tuo ritmo, se fai un solo errore ti passano subito, non riuscivo a vedere neppure la tabella con i miei tempi“, ha concluso il pilota Aprilia. “Se sbagli ti sorpassano tutti“.

Foto di Valter Magatti