La prima parte di campionato MotoGP per Enea Bastianini si chiude con 18 punti in classifica. L’esordio in Ducati factory è stato contrassegnato dal brutto infortunio rimediato a Portimao dopo il contatto con Luca Marini nella gara sprint, costatogli una frattura alla scapola destra. Dopo aver provato a rientrare a Jerez e Le Mans, il 25enne riminese ha dovuto attendere la tappa del Mugello per raccogliere i primi punti iridati. Ad Assen è caduto al settimo giro e la lunga pausa estiva è iniziata con un po’ di anticipo e l’amaro in bocca.

Bastianini pronto alla ripartenza

Non si arrende Enea Bastianini, in attesa di Silverstone, dove l’unico obiettivo nel mirino sarà il podio. La sua posizione resta blindata anche per il 2024, ma occorre fare presto se vorrà riconfermarsi al fianco di Francesco Bagnaia e difendersi dagli assalti di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Quella della Ducati Desmosedici GP è una sella che scotta… Sfrutterà queste settimane per allenarsi in palestra e in moto, proseguendo la riabilitazione fisica. Ad influire sui risultati c’è anche il cambio team e il nuovo capotecnico, dopo diversi anni al fianco di Alberto Giribuola, ora in KTM. “Sto cercando di migliorare la mia moto, il rapporto con il mio capotecnico e con i meccanici. La squadra era nuova per me“.

La sua vera stagione inizierà agli inizi di agosto in Inghilterra dal 4 al 6 agosto, non ci saranno altri alibi per ‘Bestia’. “Ora abbiamo una migliore comprensione di cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare. Devo lavorare molto, in palestra e in fisioterapia. È molto importante essere davvero ben preparati per la seconda parte della stagione. Perché allora possiamo aspettarci molti weekend di gara consecutivi in ​​​​breve tempo. Non è facile… Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti, lì sono sempre stato veloce. Quindi voglio provare a salire sul podio. Questo è importante per me e per la mia situazione“.