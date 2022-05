MotoGP, Bastianini Re-cord di Francia: “Un sospiro di sollievo”

Enea Bastianini si riconferma l’uragano romagnolo che sa abbattersi sulla MotoGP quando meno te lo aspetti. Neppure due cadute in una giornata possono frenare l’avanzata del ‘Bestia’, ancora miglior pilota Ducati in classifica con 69 punti, a 20 lunghezze dal leader Fabio Quartararo. Nelle FP2 piazza un giro record in 1’31″1 frantumando il precedente di Johann Zarco di due decimi di secondo. La nuova carena aerodinamica provata nell’ultimo test Irta non è stata omologata, preferendo rimandare la decisione al Montmelò.

Bastianini da record

Al mattino è caduto alla curva 8, al pomeriggio alle 3, ma il suo nome è al vertice della classifica combinata del venerdì. Un buon inizio per Enea Bastianini che punta alla terza vittoria stagionale e a quell’agognata sella del team factory. Il ballottaggio con Jorge Martin entra nelle fasi decisive e sarà vietato mollare la morsa. “Sono andato forte nel T1, la moto è molto veloce e stabile. All’ultimo giro ho pizzicato un po’ troppo la linea interna della curva 3 e sono caduto. Essere di nuovo davanti è un sospiro di sollievo“. Ben altre sensazioni rispetto all’ultimo week-end in Andalusia dove ha chiuso ottavo, con un sorpasso finale su Marco Bezzecchi. “A Jerez abbiamo fatto un po’ di confusione, abbiamo modificato troppo la moto e non mi sono mai trovato a mio agio. Non abbiamo capito cosa sia successo, le corse sono così… Abbiamo ritrovato velocità, bene così“.

Il freno di Jerez

Il capotecnico Alberto Giribuola riassume la giornata di libere MotoGP a Le Mans. “Abbiamo provato la gomma soft alla fine, sapendo di avere un vantaggio nella gestione della frenata che era il nostro problema. Sembra sia andata bene. Enea ha stupito abbastanza!“. Cosa non ha funzionato a Jerez? “E’ una pista particolare che associa frenate importanti, ma spesso in discesa o con delle contropendenze, a tratti in cui bisogna scorrere molto. Non gli veniva tanto questa cosa qua. La frenata è sempre un punto abbastanza favore di Enea“.