MotoGP, Bastianini punta Espargarò: “Il terzo posto non è lontano”

Enea Bastianini arriva al Chang International Circuit per il 17esimo round di questa avvincente stagione MotoGP, che vede due Ducati all’inseguimento del titolo mondiale. Pecco Bagnaia dista 18 punti, il ‘Bestia’ del team Gresini è lontano 49 lunghezze da Fabio Quartararo, ma l’arma in più degli uomini in rosso è una Desmosedici GP capace di vincere ovunque, prestante in ogni condizione, forte dei dati raccolti da ben otto prototipi in pista.

La rincorsa di Enea Bastianini si prospetta complicata, ma il 24enne romagnolo ambisce al risultato massimo anche nella speranza di conquistare l’obiettivo “minimo”. Il terzo posto in classifica, nelle mani di Aleix Espargarò a +24, consentirebbe di incassare vari extra-bonus economici da parte di Ducati e altri sponsor. Anche in Thailandia non sono previsti ordini di scuderia da parte di Gigi Dall’Igna e dei vertici del team. Almeno fino a quando la certezza matematica non condannerà Enea a rimandare i sogni iridati alla prossima stagione in MotoGP, quando condividerà il box con Pecco Bagnaia.

Bastianini e l’ultimo assalto al Mondiale

Finora non ha fatto sconti Bastianini, vuole provarci fino all’ultimo briciolo di speranza. E poi c’è il fattore monetario che aizza a spingere fino all’ultimo GP. Ad accogliere il paddock della MotoGP al Chang International Circuit un’autentica bomba d’acqua che rischia di compromettere anche il fine settimana. “Spero sia una buona pista e bel tempo, perché al momento sta piovendo tantissimo, sarà cruciale per l’esito del weekend. Penso sia una pista efficace per la Ducati, per me è la prima volta con una MotoGP e dovrà imparare in fretta. Sarà diverso dal Giappone perché avremo sicuramente i normali turni di prove libere per capire il tutto. L’obiettivo è ridurre i 49 punti dal primo, di fare una bella gara, non sarà facile ma potremo lottare per le posizioni che contano“.

Come in Giappone anche in Thailandia il meteo instabile rimescolerà le carte, sarà un finale di stagione MotoGP davvero imprevedibile e dove tutto può ancora succedere. “L’alternarsi di pioggia e sole potrebbe giocare a nostro sfavore, il terzo posto non è lontano e siamo fiduciosi – sottolinea Enea Bastianini -. Stiamo lavorando bene, in Giappone non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo, ma partendo da dietro non è stato facile recuperare. Abbiamo salvato un po’ una gara difficile“.