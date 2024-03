Inizio di stagione MotoGP positivo per Enea Bastianini che sa di giocarsi tanto in questa prima parte di Mondiale. Quinto posto in Qatar, secondo in Portogallo, 39 punti in classifica che valgono il terzo posto provvisorio e gli hanno permesso di sorpassare il compagno di box Pecco Bagnaia, autore dell’incidente in curva 5 con Marc Marquez.

Ballottaggio tra Bastianini e Martin

Il pilota romagnolo del team Lenovo Ducati ha tanta voglia di mettersi alle spalle l’amarezza del 2023, un anno macchiato da un doppio infortunio. Proprio sulla pista di Portimao l’anno scorso aveva rimediato il brutto infortunio alla scapola, in seguito ad un contatto con Luca Marini. Nel secondo weekend stagionale ha commesso un errore alla partenza della Sprint che gli ha ostacolato l’assalto al podio, ma domenica è stato quasi impeccabile. Peccato che Jorge Martin fosse irraggiungibile. “La partenza è stata buona ma quella di Jorge è stata migliore e ha subito preso il comando della gara. Ho inseguito Maverick [Vinales] per molti giri finché non l’ho superato nelle fasi finali della gara. L’anno scorso ero in ospedale e ora sono qui sul podio a Portimao, non era mai successo prima“.

La sfida con Vinales

Bastianini sa che nel ballottaggio con Jorge Martin per il team ufficiale parte in svantaggio. Il madrileno è vicecampione MotoGP 2023 e quest’anno sembra essere partito subito forte. la sfida non si preannuncia per nulla semplice ed entro l’inizio dell’estate i vertici di Borgo Panigale dovranno prendere una decisione. Nel GP di Portimao Enea ha intrapreso un lungo duello con Vinales, fino a quando il pilota Aprilia ha accusato un problema alla moto finendo a terra. “Non so cosa gli sia successo, ho sentito un rumore strano provenire dalla sua moto, come se non avesse innestato la marcia. L’ultimo giro sarebbe stato una bella lotta, avrei potuto provare a sorpassare in curva 5“.

Sfida a Marc Marquez

Proprio in quinta curva c’è stato l’episodio tanto discusso tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, ma è avvenuto alle spalle di Bastianini, che quindi ha rivisto solo al termine della gara. “Purtroppo nella MotoGP di oggi i sorpassi sono diventati più difficili e spesso possono verificarsi contatti, ma non posso dire con certezza cosa sia accaduto“, ha sottolineato il ‘Bestia’. Inutili i commenti, bisogna guardare avanti, al prossimo appuntamento del campionato MotoGP in Texas, fra una settimana. “Per quanto riguarda Austin, ho ottimi ricordi del 2022, perché l’anno scorso mi sono infortunato. Fu la mia vittoria preferita di quella stagione ed è bello ritornare lì, ma so anche che lì dovremo affrontare Marc Marquez, che è sempre stato forte su quel circuito“.

Foto: Instagram @bestia23