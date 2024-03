MotoGP, Di Giannantonio mastica amaro: “Abbiamo fatto un errore”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio del Portogallo con il decimo posto della gara lunga, riscattando solo parzialmente il ritiro nella sprint. Sperava di fare meglio, ma quello a Portimao non è stato un weekend semplice per lui. Certamente i dati raccolti lì saranno di aiuto per fare dei miglioramenti per i prossimi appuntamenti del campionato MotoGP 2024. Si tornerà in pista il 12 aprile ad Austin.

MotoGP Portimao, il resoconto di Di Giannantonio

Il pilota del team Pertamina VR46 è rammaricato per come è terminato il suo weekend all’Autodromo Internacional do Algarve, dove sentiva di poter ottenere un risultato decisamente migliore: “In gara abbiamo faticato – riporta Motosan.es – ed è un peccato, perché al mattino avevamo fatto un grande passo avanti nella messa a punto della moto. Ero contento e fiducioso di poter fare bene. Purtroppo, abbiamo commesso un piccolo errore nella preparazione alla gara e al terzo giro era già finita. Abbiamo limitato i danni e siamo stati fortunati a chiudere in top 10. Avevo il potenziale per avvicinarmi ai primi cinque, però con quell’errore è finito tutto troppo presto“.

Un vero peccato che un errore nella preparazione alla corsa abbia impedito a Di Giannantonio di poter lottare per posizioni più importanti, però il 25enne romano è complessivamente contento di come stanno andando le cose con la nuova squadra: “Siamo al 90%. Sono passati due gran premi, ci stiamo conoscendo e stiamo capendo di cosa ho bisogno nei weekend di gara. Comunque stiamo andando bene, anche se abbiamo avuto dei piccoli problemi“.

Diggia elogia Acosta

Anche Diggia è rimasto impressionato dalla prestazione di Pedro Acosta a Portimao, dove lo spagnolo ha conquistato il suo primo podio in MotoGP: “Guida da Dio. Guidava molto bene anche in Moto2, poi in KTM ha avuto un grande supporto ed è quello che tutti gli esordienti dovrebbero avere. Ha due maestri come Dani Pedrosa e Pol Espargaro che lo hanno preparato bene nei test. Ciò che vediamo è la logica conseguenza di quello che hanno fatto“.

Acosta è un rookie speciale, da subito sta lottando con i piloti migliori e questo dice molto del suo valore. Come sottolinea Di Giannantonio, KTM gli sta dando un grosso supporto, però il 19enne di Mazarron ci sta mettendo anche tanto del suo con un talento immenso che lo porterà certamente ad affermarsi in MotoGP. Vedremo come andranno le cose nel prossimo gran premio ad Austin.

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team