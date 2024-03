Superbike, Sam Lowes: “È stato il battesimo del fuoco”

Il secondo round nel Mondiale Superbike è stato un po’ complicato per il rookie Sam Lowes. A Barcellona i piloti devono fare i conti con l’elevato consumo della gomma posteriore e pertanto la gestione è un aspetto fondamentale. In Gara 1 era partito forte e si era anche messo in testa, ma al quinto giro è caduto. Un errore probabilmente dovuto all’eccesso di foga. Domenica sperava di riscattarsi, però ha chiuso undicesimo la Superpole Race e dodicesimo Gara 2. Sperava di fare meglio.

Superbike Barcellona, il disappunto di Lowes

Il pilota del team Marc VDS ha sottolineato che il ritiro della prima manche lo ha probabilmente condizionato nell’ultima, dato che non aveva esperienza sulla lunga distanza per capire bene come gestire la situazione: “Ovviamente è stata una Gara 2 deludente. La dodicesima posizione non era quello che volevamo. Per me è stato un po’ il battesimo del fuoco, perché il calo della gomma era davvero notevole. È stato difficile per me gestire gli ultimi quattro o cinque giri. Immagino sia un po’ di mancanza di esperienza, dato che la caduta nella gara di ieri mi ha fatto perdere l’intera distanza della gara. Non avevo quella conoscenza per migliorare. Alla fine è stato difficile, ma ho imparato molto. Volevo solo finire la gara”.

Essendo al debutto nel WorldSBK, è normale che lui e la sua squadra rischino di pagare un po’ di inesperienza. Cadere dopo pochi giri in Gara 1 non è stato l’ideale per poi affrontare il resto del weekend, comunque concluso con dei dati che saranno utili per il futuro: “Almeno ora abbiamo alcune cose che possiamo migliorare per Assen. È chiaro che la velocità c’è, ma la durata delle gomme è qualcosa su cui devo lavorare e che devo capire molto meglio. Penso che sia normale dopo essere arrivato qui dalla Moto2 con una moto diversa e una marca di gomme diversa. Passo dopo passo ce la faremo e continueremo a lavorare duro“.

Sam, esplosività da controllare

Il 33enne pilota britannico ha fatto vedere di poter essere veloce con la Ducati Panigale V4 R ed è stato anche autore di buone partenze. Ha voglia di lottare con i top rider della Superbike e di conquistare risultati importanti, però deve certamente imparare a gestire gli pneumatici e anche la sua ambizione.

Sono passati solo due round ed entrambi sono stati particolari per quanto concerne il consumo delle gomme: il primo a Phillip Island con eccesso di grip e il secondo a Barcellona con poco grip. Da Assen in poi ci saranno piste più “normali” e probabilmente vedremo anche meglio i valori della griglia. Lowes e il team Marc VDS stanno facendo esperienza e lavorando bene avranno sicuramente il potenziale per puntare a buoni piazzamenti.

Foto: Marc VDS Racing Team