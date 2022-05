MotoGP, Bastianini-Miller: Ducati svela i piani di mercato

Il mercato piloti MotoGP prosegue nei dialoghi serrati in vista di delineare la line-up per il prossimo anno. In casa Ducati è ormai scontato che Jack Miller non farà parte del team factory, l’approdo di Enea Bastianini al fianco di Pecco Bagnaia sembra sempre più scontato. Una decisione ufficiale verrà presa subito dopo il GP di Catalunya in programma il 5 giugno. Il direttore sportivo Paolo Ciabatti fa un bilancio generale a pochi giorni da una scelta decisiva per la Casa emiliana.

Bastianini verso il team factory

Le tre vittoria di Losail, Austin e Le Mans hanno aperto le porte del box factory ad Enea Bastianini. D’altronde Jorge Martin ha rimediato cinque cadute in altrettante gare, da qui la decisione di dare priorità al pilota romagnolo del team Gresini che al momento è il miglior pilota del marchio, terzo in classifica a 8 punti di distanza dal leader Fabio Quartararo. Per adesso bocche cucite al box Ducati, ma Paolo Ciabatti comincia a sbottonarsi: “Non è ancora sicuro al 100%, le prospettive per Enea sono decisamente buone“, ha ammesso a Speedweek.com. Bisogna però fare i conti anche con le richieste degli sponsor: “Dobbiamo tenere conto di diversi aspetti, comprese le aspettative dei nostri sponsor. Vogliamo fare le cose con attenzione… Non è una decisione facile“.

Miller vicino a KTM

Il rischio sarà non avere più Jack Miller in Ducati nella prossima stagione MotoGP, anche se raccoglierà buoni risultati nelle gare a venire. “Ma cosa dobbiamo fare? Non dovremmo essere contenti di avere così tanti piloti veloci sulle nostre bici? È un problema di lusso“, ha asserito Paolo Ciabatti. L’australiano sta trattando, insieme al suo manager Aki Ajo, con KTM, ma potrebbe optare anche per una squadra satellite della Ducati, dove avrebbe una moto ufficiale che già conosce bene dopo cinque anni in sella alla Desmosedici GP. “Se desidera una squadra factory deve guardarsi intorno“, ha sottolineato il direttore sportivo. “Poi dovremmo accordarci anche sui soldi e sulla durata del contratto“.

Ducati cerca un rookie MotoGP

Qualora Miller dovesse andare via si aprirebbe un vuoto fra i team satelliti e si dovrebbe trovare un sostituto nel team Gresini Racing. Discorso diverso in VR46: “Non abbiamo voce in capitolo sulla scelta dei piloti, è una squadra indipendente e vogliono portare i piloti dell’Academy in MotoGP. Questo è comprensibile e ha senso“. La squadra di Nadia Padovani accende il radar sulla Moto2 per essere pronta a scegliere il miglior talento disponibile. “Se Bastianini andrà in una squadra ufficiale o in Pramac, discuteremo con il team Gresini quali piloti di buon livello sono disponibili“.