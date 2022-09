La prima giornata di prove libere MotoGP a Misano vede Enea Bastianini al comando della classifica combinata. Il pilota Gresini ferma il cronometro sull’1’31″517 davanti al suo futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia a 114 millesimi, parte subito con il piede giusto e punta alla quarta vittoria stagionale. “Essere davanti già dal venerdì è un buon risultato, significa che stiamo migliorando in questa fase che sembrava un po’ critica. Abbiamo girato con Pecco, siamo stati veloci, forse lui ha aiutato me”.

La notizia di Giribuola

Nel paddock della MotoGP sono però le notizie di mercato a farla da padrona nel day-1. Il capotecnico Alberto Giribuola dal prossimo anno lavorerà come coordinatore tecnico in KTM dopo una lunga parentesi in Ducati. Il tecnico piemontese non può rilasciare dichiarazioni in merito, ma la conferma è arrivata dal d.s. Paolo Ciabatti. “E’ stata una botta, non me l’aspettavo, però l’ho accettato e capisco entrambe le parti – commenta Enea Bastianini -. Andremo comunque avanti, Ducati sicuramente mi metterà a disposizione una persona molto competente, sono abbastanza tranquillo per il mio futuro. Mi dispiace per ‘Pigiamino’ ma ci sono cose che non dipendono da me e hanno fatto sì che andasse via“.

Il salto in Ducati factory

In background si lavora per pianificare al meglio la prossima stagione MotoGP, ma l’attenzione è rivolta al round di Misano Adriatico con l’intenzione di archiviare la sfortunata gara di Spielberg. Un problema al cerchione della sua Ducati GP21 lo ha costretto al ritiro mentre era in lotta per il podio, stavolta non devono esserci imprevisti. Il ‘Bestia’ vuole ritornare sul ritmo intessuto nella prima parte di stagione e che lo hanno portato per tre volte sul gradino più alto del podio.

Il lungo ballottaggio con Jorge Martin non ha influito sui risultati… “Un po’ di confusione si è creata fuori dalla pista, si parlava tanto, questa battaglia mediatica forse ha influito un po’. Ma in realtà ho fatto molte modifiche tecniche che mi hanno fatto perdere fiducia, forse avevo troppe aspettative. Per questa seconda metà di stagione ho cercato di resettare, concentrarmi sulla guida e a divertirsi. Da adesso in avanti filerà tutto più liscio“.

Nuovo capotecnico per la prossima stagione MotoGP

La decisione di Alberto Giribuola ha colto di sorpresa anche un vecchio “mastino” del paddock MotoGP come Carlo Pernat. Nelle prossime settimane bisognerà trovare un valido sostituto da affiancare ad Enea Bastianini nel box Ducati factory dal 2023. Il primo nome sulla lista è quello di Marco Rigamonti, attuale capotecnico di Johann Zarco. “Mi ha sorpreso, l’ho saputo quando l’ha saputo qualche giorno fa Enea – spiega il manager ligure -. C’era il sospetto, ma non sono io a fare i contratti con i tecnici Ducati. Chiaro che quando arrivano certe offerte per lavorare sullo sviluppo, le persone di 40 anni vogliono fare carriera. Giribuola è importantissimo per Enea, è un problema serio e importante che dovremo risolvere per il prossimo anno. Dobbiamo darci da fare per trovare un sostituto e non sarà facile“.