MotoGP, Bastianini festa a sorpresa: “Ultima notte con la gente di Gresini”

A San Marino è stata festa grande per Enea Bastianini, nel noto locale Podere Lesignano. Un evento a sorpresa organizzato dai suoi genitori, Antonella ed Emilio, in attesa della stagione 2023, l’anno del suo numero #23. Ma nel prossimo Mondiale MotoGP non lo vedremo più in sella alla Desmosedici del team Gresini Racing, ma con il rosso fuoco della Ducati factory.

La festa a San Marino

Nella sua San Marino Enea Bastianini ha brindato al fantastico 2022 che gli ha portato quattro vittorie in MotoGP e un terzo posto in classifica finale. Numeri strabilianti che gli hanno permesso di guadagnarsi la sella più ambita della griglia, al fianco del campione del mondo Pecco Bagnaia. “Un’ultima notte per celebrare una stagione strepitosa, di certo tra le migliori della mia carriera – racconta il quasi 25enne pilota romagnolo che fra pochi giorni festeggerà il compleanno -. Una notte con la famiglia Gresini Racing, una squadra che porterò sempre nel cuore. E una notte con gli amici, le amiche, il fan club, gli sponsor e le persone più intime che mi supportano con una passione smisurata. Grazie di cuore“.

Presente anche il suo manager Carlo Pernat. “È stata una festa vera, di persone vere, come sono i veri tifosi di moto. Enea era carico in casa sua, con gente veramente bella“. In una recente intervista a Corsedimoto.com il manager ligure parlava di un inverno sereno per il suo pupillo, aspettando con fermento la preseason. “Quando vai in un team ufficiale hai raggiunto il tuo obiettivo, non aspetti altro che iniziare. Nel test di Valencia si vedeva che era emozionato, ha sempre sognato la Ducati ufficiale, ci è arrivato per merito suo vincendo quattro GP. Adesso deve battere un campione del mondo che è suo compagno di squadra. Può correre il Mondiale, ma non significa vincerlo di sicuro“.

Bastianini mira al titolo MotoGP

A brindare con il pilota c’erano i vertici del team Gresini, tra cui Nadia Padovani e i suoi figli, oltre ai tre piloti amici Nicolò Bulega, Tatsuki Suzuki e Mattia Casadei. E un posto d’onore era riservato a Bryan Toccaceli, il pilota di motocross sammarinese colpito da un terribile infortunio. Enea Bastianini ha vestito per l’ultima volta il grigio del team Gresini, dal 1° gennaio sarà un pilota Ducati factory a tutti gli effetti. “Sono qui per provarci“, ha detto Enea Bastianini in occasione della festa Ducati a Bologna. “Mi hanno inserito nella squadra ufficiale, quindi avrò sicuramente la possibilità di vincere il titolo. Siamo tanti, Pecco vorrà mantenere il titolo, ma ci sono tanti altri piloti competitivi. La MotoGP di oggi è davvero difficile. Abbiamo già avuto delle belle battaglie, ma dobbiamo continuare. Ora è fondamentale lavorare insieme e sviluppare al massimo la moto. Poi in pista, quando sarà il momento della gara, ognuno se la caverà da solo“.