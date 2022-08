MotoGP, Bastianini con le ali da Pokemon: Ducati prepara la nuova carena

Dopo una mattinata sottotono Enea Bastianini ritorna a ruggire nelle FP2 di Silverstone. Il pilota del team Gresini Racing si piazza tra i primi dieci nella combinata delle libere MotoGP con un ritardo di 4 decimi dal miglior crono di Fabio Quartararo. Il romagnolo ferma le lancette sull’1’59″358, mentre il diretto rivale Jorge Martin per una sella nel team Ducati Factory resta per ora fuori dall’accesso diretto alla Q2.

Ali da Pokemon per le Ducati

Il venerdì di libere sul circuito inglese era iniziato in sordina per il ‘Bestia’ che non è andato oltre il 16° posto. La Ducati, intanto, ha messo delle ali sul codone della Desmosedici GP di Enea Bastianini e Jorge Martin, nonostante utilizzino rispettivamente la GP21 e la GP22. I nuovi elementi aerodinamici sono stati simpaticamente paragonati alle creste dei Pokemon, come si può vedere anche sul profilo social del team di Nadia Gresini. “Sono abbastanza soddisfatto della top 10, è la prima giornata, ritornare sulla MotoGP è sempre un’emozione incredibile – ha dichiarato Enea Bastianini -. La prima sessione è stata difficile, è servita per riadattarsi alla moto e ritrovare un po’ di feeling. Nelle FP2 ho provato a spingere di più, il time attack è andato abbastanza bene, sono abbastanza contento. Non siamo ancora al 100% ma abbiamo fatto un bello step rispetto alla parte finale della prima metà di stagione“.

Bastianini e il marchio italiano

Nelle gare precedenti alla pausa estiva Bastianini ha raccolto due cadute nelle ultime quattro gare, frenando la sua corsa verso il vertice di classifica MotoGP. Dopo tre vittorie il giovane pilota Ducati ha dovuto spegnere i sogni di gloria, consapevole che non è ancora in grado di poter puntare al titolo mondiale. Ma in questo momento la vera sfida è vincere il ballottaggio con Jorge Martin per il posto nel team ufficiale dal prossimo anno, anche se il madrileno sembra in vantaggio per questioni di sponsor. Per Enea potrebbe esserci il passaggio in Pramac nel biennio 2023-2024.

Al rientro dalla pausa si intravedono primi segnali di ripresa nel box Gresini. Domani dovrebbe esserci a disposizione anche a nuova carena aerodinamica Ducati riservata ai piloti ufficiali e a Bastianini. “Abbiamo riacquisito il feeling sul davanti, al posteriore dobbiamo migliorare in uscita, avverto dei movimenti. Sicuramente devo fare un altro step anch’io a livello di linee. Per adesso siamo partiti con il piede giusto“. Intanto incassa la simpatia dei tifosi Ducati a livello nazionale e internazionale: “A Misano durante il WDW ho avuto il piacere di stare vicino ai tifosi e agli amanti del marchio. Speriamo di portare il marchio Ducati davanti“.