Enea Bastianini va forte anche nel venerdì di prove libere MotoGP in Indonesia. Il pilota del team Gresini Racing, arrivato a Mandalika da leader provvisorio del Mondiale dopo la vittoria in Qatar, ha centrato la top-5 nella classifica combinata delle libere. Peccato per una caduta nelle fasi finali delle FP2, fortunatamente senza conseguenze, ma che gli ha impedito di limare ulteriormente il suo crono di 1’31″921.

Bastianini centra la top-5 nel venerdì di Mandalika

Buone sensazioni sulla sua Ducati Desmosedici GP21 con cui continua ad instaurare una grande sintonia. “Sono contento della top 5, abbiamo fatto delle buone prove libere. Stamattina la pista era un po’ umida, abbiamo cercato di migliorare i punti deboli, era importante per me essere veloce e abbiamo fatto un altro bello step. Invece nel pomeriggio le condizioni erano strane, un grip diverso, una gomma con carcassa diversa e l’ho dovuta interpretare – racconta Enea Bastiinini -. Ho fatto un time attack, al secondo giro sono uscito largo alla 12 e sono arrivato alla 13 troppo impiccato, ho provato a inserirla lo stesso ma la moto non ci sta… Dobbiamo continuare a lavorare per domani, non credo che siamo al meglio e soprattutto spero che migliorino le condizioni della pista“.

L’attenzione in questo week-end di MotoGP a Mandalika, con temperature d’asfalto che toccano i 60°C, è riposta sulle gomme. Enea Bastianini ha preferito segnare un buon tempo risparmiando tempo e non provando la hard. In vista della gara potrebbe essere la mescola più dura a farla da padrona. “Bisogna capire i motivi della caduta. Oggi a livello di gomme abbiamo provato solo le medie, avremmo dovuto montare la hard però avevo paura di perdere fiducia preferendo non cambiare. Con la soft ho fatto solo il time attack: sul giro secco va sicuramente meglio, ma per la gara credo che non sia una possibilità. Obiettivo raggiunto con la top-5, peccato solo per la caduta“.