MotoGP: Pecco Bagnaia sfortunato 21°, ma il bicchiere è mezzo pieno

Una prima giornata al Mandalika Circuit chiusa ben più indietro del previsto. Pecco Bagnaia è soddisfatto del feeling con la sua Ducati (senza scendere nel dettaglio a livello tecnico), ma non ha nascosto un po’ di rammarico per l’impossibilità di migliorarsi sul finale. Le bandiere gialle hanno congelato la classifica, che lo vede solamente 21° in questo venerdì di GP. La speranza è che non arrivi la temuta pioggia nelle FP3, altrimenti si vedrà costretto a passare per il primo turno di qualifiche…

“Una buona giornata, finalmente!”

Sarà pure molto indietro in classifica, ma nonostante tutto commenta positivamente questo venerdì indonesiano. “Sono davvero contento del lavoro svolto, è il miglior giorno dell’anno per me, test compresi” ha infatti dichiarato. “Certo siamo stati sfortunati con le due bandiere gialle e non di conseguenza ho fatto il time attack quindi. Ma il mio ritmo con le gomme medie è ottimo: per la prima volta ero da top 3, anzi secondo. È stata una buona giornata, finalmente!” Sottolineandone i motivi. “Posso di nuovo frenare come voglio, riesco ad essere costante, il feeling all’anteriore è tornato quello di prima.” Riguardo poi le gomme, “Mi piacciono quelle che hanno portato, riesco ad essere molto più stabile.”

Obiettivo top ten nelle FP3

Cos’è cambiato dal Qatar? “A partire dalle FP4 non abbiamo più toccato nulla: corro e basta, pensando solo a ritrovare i giusti automatismi. Era qualcosa che mi mancava, ma adesso sto ricominciando a fare tutto come l’anno scorso.” Non manca anche un commento sul nuovo asfalto del Mandalika. “Il feeling è buono, anche se c’è qualche difficoltà in più in frenata e non so bene perché. Ma in generale il mix dei due tipi di asfalto direi che va bene.” Ora bisogna pensare alle ultime libere, sperando non arrivi la pioggia. “Anche se il meteo la prevede dalla sera” ha ammesso Pecco Bagnaia. “Oggi il potenziale era alto e potevo raggiungere la top 10, ma ho perso l’occasione. Vedremo domani.”

