MotoGP, Andrea Dovizioso: “Bastianini ha accanto le persone giuste”

Yamaha non sta vivendo il suo miglior periodo in MotoGP. Lo sa bene anche Andrea Dovizioso, uomo di punta del team satellite RNF. L’iridato 125cc 2004, il più esperto nella griglia della top class, preferisce però non sbottonarsi dopo una sola gara, tenendo quindi per sé ogni considerazione riguardo una moto difficile da sistemare. Non manca infine un commento sull‘exploit di Enea Bastianini e sul ruolo del suo staff, compreso Alberto Giribuola, che ben conosce e per il quale ha solo parole di lode.

Yamaha in difficoltà

Per prima cosa, la maggiore novità è ovviamente il tracciato indonesiano, una scoperta per tutti. Anche per la classe regina, nonostante i recenti test. “Sarà strano per tutti quanti” ha infatti sottolineato Andrea Dovizioso. “Abbiamo svolto una sessione di test ufficiali, ma si tratta pur sempre di una pista nuova. Oltre al fatto che c’è un nuovo asfalto e le gomme sono differenti. Sarà una gara matta per tanti motivi.” Da affrontare con una M1 con la quale non c’è ancora feeling. “Non so dire se la moto lavorerebbe meglio in condizioni di grip minore. Ci sono tanti motivi per cui qualcosa succede ed altro no, non dipende solo dalla potenza. Ma non posso scendere nei dettagli, ci sarebbero troppe cose da dire ed è presto dopo una sola gara.”

“Le persone giuste fanno la differenza”

Non manca però anche un commento su quanto fatto da Enea Bastianini nel primo evento MotoGP dell’anno. Un primo trionfo emozionante per il pilota Gresini, che nel suo staff conta anche persone in precedenza accanto a Dovizioso. Ne rimarca una in particolare, il capotecnico Alberto Giribuola, suo ex ingegnere di pista. “È certo un grandissimo contributo” ha detto il forlivese. “L’anno scorso [Enea] ha disputato la sua prima stagione MotoGP ed avere accanto la persona giusta fa la differenza.” Rimarca con forza il ruolo dei ragazzi accanto al #23. “Non so i dettagli, ma conosco bene “Pigia” [“Pigiamino”, ovvero Giribuola] e oltre a lui tutta la squadra.” Meglio detto, “Bastianini è nella situazione giusta. Ha accanto una persona che sa tutto di Ducati, cosa serve per essere veloce senza perdere tempo, cosa bisogna fare e cosa no. Credo sia una grossa percentuale della sua competitività alla fine dell’anno scorso.”

Foto: motogp.com