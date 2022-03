Enea Bastianini arriva a Termas de Rio Hondo da leader del campionato MotoGP, dopo la vittoria in Qatar e l’11° posto al Gran Premio dell’Indonesia. La pioggia di Mandalika ha un po’ compromesso il risultato dell’ultimo week-end di gara, ma non poteva esserci inizio migliore per il team Gresini Racing e il suo giovane pilota romagnolo. Adesso l’attenzione è rivolta al doppio appuntamento americano, in Argentina fra pochi giorni e in Texas a distanza di una settimana.

‘Bestia’ leader del campionato

L’imperativo è mettere da parte gli entusiasmi di Losail e concentrarsi su Termas, dove la Ducati potrebbe avere qualche piccolo vantaggio sul lungo rettilineo di oltre un chilometro. “L’Argentina è una pista che mi piace molto e manca da un po’ per colpa del Covid, sarà bello tornarci… Veniamo da una gara un po’ così in Indonesia: le condizioni non erano il massimo però siamo migliorati sul bagnato, cosa non da poco, quindi dai sono contento“.

Il campione romagnolo ha dimostrato di aver compiuto un ulteriore step sulle qualifiche. L’atteso aggiornamento aerodinamico non è arrivato per la Ducati GP21 di Enea Bastianini, ma nel corso dell’anno l’azienda emiliana e Gigi Dall’Igna sapranno accontentare il giovane pupillo. Quando il Mondiale approderà in Europa è possibile immaginare un avanzamento tecnico del suo prototipo che, almeno in questa fase, si sta rivelando più competitivo della versione 2022. Se il tracciato dell’Argentina sarà meno impegnativo fisicamente, quello di Austin si prospetta più difficile per il ‘Bestia’ e la Ducati. Ma dopo il 6° posto del 2021 potrà contare su una moto certamente più competitiva: “Il Texas è una pista molto particolare, dove non sarà facile essere veloci. Credo che con la Ducati 2021 sarà un po’ più semplice per me rispetto all’anno scorso… Non vedo l’ora di partire di nuovo”.

Nuova sfida MotoGP per ‘Diggia’

Per Fabio Di Giannantonio sarà un altro round per provare a migliorare il feeling con la MotoGP e la sua Desmosedici GP21 e raccogliere i primi punti iridati. A Mandalika ha guadagnato l’accesso alla Q2 e preso anche le misure con il setting da bagnato. “Finalmente si torna in Argentina… Sicuramente troveremo una pista sporca, un po’ come Mandalika, quindi non escludo che il setup da asciutto per l’Indonesia possa essere una buona base anche lì. E poi l’America… Una delle mie piste preferite: faticosissima sicuro, ma ho sempre fatto abbastanza bene, sono sempre stato veloce e sinceramente non vedo l’ora di correrci con la MotoGP. Sicuramente si andrà fortissimo con delle staccate al limite, non vedo l’ora“.