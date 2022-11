Bagnaia vs Quartararo, guerra di nervi e inseguimento d’assaggio

Appena cinque millesimi tra loro alla fine dei turni del venerdì. Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia hanno iniziato la loro ultima battaglia, quella che vale il titolo MotoGP 2022. Una prima giornata anche di “studio del nemico”, visto che i due si sono seguiti a vicenda per un po’ nel corso delle prove libere 2. Il campione in carica alla fine ha piazzato la sua Yamaha sempre davanti al rivale Ducati, inizialmente con ampio margine ed infine di un soffio. Un testa a testa già serrato.

Bagnaia, tensione da leader

Era inevitabile che succedesse, a questo punto della stagione è anche normale. Pecco Bagnaia non è fatto di ghiaccio e si sta giocando il massimo possibile in MotoGP. La prima giornata quindi è stata piuttosto ‘cauta’, senza prendersi rischi, anche se c’è comunque qualche appunto da fare. “Mi aspettavo qualcosa di più al mattino” ha dichiarato Bagnaia, ricordando il turno chiuso in 17^ posizione. Ma il lavoro maggiore era sul ritmo, trovato poi nel corso delle libere 2 e con la dura anteriore. Il 9° posto combinato è un buon punto di partenza, ma bisogna lavorare e non solo sulla moto. “Ho sentito un po’ di più la pressione” ha ammesso Bagnaia a motogp.com. Ma il pilota Ducati non vuole pensarci: l’obiettivo intanto è conquistare subito la Q2, per non complicarsi la vita come in Malesia. “Devo rimanere calmo” ha infine sottolineato.

Quartararo si diverte

Dall’altra parte c’è chi ha chiuso la prima giornata in maniera più spensierata. La “pressione del leader” è ormai tutta di Bagnaia, Fabio Quartararo ora punta solo a divertirsi. Certamente farà l’impossibile per tentare l’impresa, ma 23 punti sono tanti ed il campione in carica se la prende con ben più tranquillità del rivale. A livello di ritmo si vede bene, meno sul time attack, fondamentale per puntare ad un buon piazzamento in qualifica. “Abbiamo qualche idea per migliorare, dobbiamo poi metterla in pratica in pista” ha dichiarato Quartararo, senza sbottonarsi. Ma lo sguardo va poi alla gara, l’ultima della stagione. “Se riesco a partire bene, posso lottare per la vittoria.” Intanto ha piazzato la sua M1 davanti alla D16 #63 in entrambe le libere del venerdì, vedremo come risponderà Bagnaia.

