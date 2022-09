MotoGP, Bagnaia rende onore a Bastianini: “E’ giusto così”

Pecco Bagnaia approfitta della domenica negativa di Fabio Quartararo, caduto al primo giro, per riaprire il discorso mondiale. Chiude al secondo posto il GP di Aragon e guadagna 20 punti d’oro sul leader della Yamaha, pur dovendo lasciare per strada 5 punti per la vittoria di Enea Bastianini guadagnata all’ultimo giro. Gigi Dall’Igna avrebbe preferito il trionfo di Pecco per quanto riguarda l’aspirazione al titolo piloti, ma ai box Ducati c’è aria di grande festa per la vittoria del Mondiale Costruttori.

Bastianini-Bagnaia testa a testa

In attesa del prossimo Gran Premio a Motegi, in programma fra cinque giorni, Bagnaia fa un bilancio della domenica di Aragon. “Sono tutti forti qui, oggi ho provato a fare il massimo ma non è bastato per vincere. All’ultimo giro non me la sono sentita di prendere altri rischi, onore a lui e alla sua gara. Lui riusciva ad essere più forte dalla 15, io di più all’ultima curva. Ho provato a stargli attaccato per sfruttare un minimo errore, ma la possibilità di mettermi davanti era difficile, come lo era a Misano per Enea. Ho provato all’ultima curva ma non sono riuscito a superarlo“.

Sfida ai vertici della MotoGP

La sfida con il futuro compagno di box sic preannuncia entusiasmante e capace di regalare grandi emozioni ai fan della MotoGP. “In queste due gare ha studiato molto come trovare un varco e oggi l’ha sfruttato al cento percento. Mi aspettavo che ci provasse alla 8, invece alla 7 appena ho sentito un minimo rumore di lui che stava superando non ho cercato di incrociare“. Peccato aver dovuto rinunciare ai 5 punti per la mancata quinta vittoria di fila, ma oggi Bastianini aveva un pelo in più e ha meritato di salire sul gradino più alto. “Vincere è la cosa più importante, ma oggi va bene così. Enea ne aveva di più ed è giusto che sia andata così, sono contento della gara di oggi, non abbiamo sbagliato nulla. Sapevo che Bastianini sarebbe stato un avversario tosto oggi, è bella questa cosa in due gare siamo stati lì a lottare. Penso che anche nelle prossime gare sarà così – sottolinea Pecco Bagnaia -, abbiamo alzato molto l’asticella“.

La corsa per il titolo piloti

Il weekend di Aragon si rivela perfetto per gli uomini della Ducati, che incassano il terzo titolo costruttori e ora vedono vicino anche il Mondiale Piloti. Un traguardo che alla Casa emiliana manca dalla stagione 2007 ad opera di Casey Stoner, ma forse sarebbe il caso di pensare ad una strategia “comune” per non sprecare un’occasione storica. “Era fondamentale sfruttare la sfortuna di Fabio, abbiamo recuperato 20 punti in una sola volta, è una questione di fortuna. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile fino alla fine, restando con i piedi per terra“, conclude Pecco Bagnaia. “Il passo di oggi è stato incredibile, sicuramente all’ultimo giro non me la sono sentita di ributtarmi dentro a tutti i costi. Era molto più facile cadere che portare a casa il risultato. Speravo in un suo piccolo errore, ma è stato incredibile“.