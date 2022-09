MotoGP, Bastianini avvisa Bagnaia: “Me la gioco anch’io”

Enea Bastianini voleva prendersi la rivincita dopo Misano e ad Aragon è arrivata l’occasione giusta. Il pilota del team Gresini centra la quarta vittoria stagionale, sale per la quinta volta sul podio in questo Mondiale MotoGP e si avvicina alla testa della classifica che ora dista 48 punti. All’ultimo giro affonda il sorpasso su Pecco Bagnaia e gli ruba 5 punti importanti per la corsa al titolo mondiale, fa sorgere qualche mugugno nel box factory, ma non ci sono ordini di scuderia. Qui le highlights del GP

Il sorpasso su Bagnaia

Gigi Dall’Igna sa bene di non poter chiedere ad un pilota come Enea Bastianini di lasciar vincere il connazionale. Almeno fino a quando la logica e la matematica saranno soltanto a favore di Pecco Bagnaia. Con la caduta di Fabio Quartararo le speranze iridate si riaccendono anche per il pilota romagnolo: “E’ stato molto complicato, Pecco era molto veloce e non faceva errori. Invece io ero più al limite in certi punti, ma all’ultimo giro sono riuscito a restargli più incollato rispetto a Misano. Alla 6 mi sono detto ‘mi butto dentro’, sono entrato abbastanza deciso e ho vinto la gara“.

La rivincita di Misano

Il ‘Bestia’ ha perso un po ‘di terreno alla partenza, ma non ha mai mollato la presa da Bagnaia, fino a d involarsi in solitaria nelle ultime fasi. Ha guadagnato circa un decimo a tornata fino all’assalto finale al 23° giro del GP di Aragon. “Oggi ero forte nell’ingresso curva, riuscivo a fare perno sull’anteriore per giare, quando ho questa fiducia riesco ad essere veloce. Dopo la pausa estiva ho ritrovato fiducia al 100 percento, spero di non perderla da qui a fine stagione… A Misano non sono stato perfetto, ci sono rimasto per qualche giorno, quando rivedevo la gara mi veniva il nervoso, mentre qua la riguarderò più volentieri. A volte sono i millesimi a fare la differenza e vincere ha sempre un altro sapore… Il sorpasso? Non abbiamo pianificato nulla“.

Bastianini sogna il titolo MotoGP

Ai box del team Gresini Racing la presenza immancabile del suo manager Carlo Pernat che rischia di non reggere alla pressione di questo finale di stagione MotoGP. “Sono contento che tu vinci, per me sei Casey Stoner, però ti dico un’altra cosa… io non arrivo a fine anno“. La risposta del pilota è sarcasticamente spietata: “Tranquillo Carletto, l’erba cattiva non muore mai“. Adesso si pensa alla prossima tappa in Giappone tra meno di una settimana, il meteo prevede un tifone di passaggio sul Sol Levante… “Mi fa piacere che vi siete gasati, cerchiamo sempre di farvi divertire. Qui sono riuscito a fare ciò che non sono riuscito a fare a Misano… L’importante era vincere in maniera pulita. Pecco sta lottando per il titolo, ma me la gioco pure io anche se sono più lontano“.